رمضان عبد المعز: رضا الله على العبد أعلى مرتبة من الجنة «فيديو»

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبد المعز، أحد علماء الأزهر الشريف، إن أعظم نعم الله عز وجل على العبد، هي نعمة الرضا، «غاية سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، رضا الله، ورضا الله على العبد أعلى مرتبة من الجنة، وإحنا للأسف الشديد عندنا في ناس بترضي أشخاص على حساب رضا الله»، وذلك خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على قناة «dmc».

أعلى درجة ومرتبة يوم القيامة تكون لمن يتمتعون بنعمة الرضا

وأضاف «عبد المعز»، أن أعلى درجة ومرتبة يوم القيامة، تكون لمن يتمتعون بنعمة الرضا، «الرضا بما قسمه الله لك، يجعل العبد غنيا وسعيدا ولديه راحة بال، أعظم نعم الله على العبد هى نعمة الرضا، المؤمن يبحث عن رضا الله، اجعلوا شغلكم الشاغل رضا الله، فى العام الجديد، وستكون عجائب وآيات من عند الله».

حديث نبوي دليل على أن رضا الله أعلى من مرتبة الجنة

واستشهد أحد علماء الأزهر الشريف، بقول رسول الله عليه السلام : «إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، يقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقول: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً»، وهذا أكبر دليل على أن رضا الله أعلى مرتبة من الجنة.