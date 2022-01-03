أستاذ بجامعة زويل يحذر من فيروس فلورونا: ازدواج بين كورونا والإنفلونزا

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن «فلورونا» ليس فيروسا واحدا ولكنه فيروسان، موضحًا أنه عبارة عن فيروس الأنفلونزا وتواكب معه الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح: «وهناك مؤشرات أخرى تقول إن هناك ازدواجا بين متحوري دلتا وأوميكرون في بعض الحالات»، مؤكدا أن السيدة التي أصيبت بالفيروسين في وقت واحد كانت تعاني من أعراض خفيفة، رغم أنها كانت حاملا.

الإصابة بفيروسين في نفس الوقت

وأضاف «الشبيني»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، مساء الاثنين، أنه من الوارد حدوث ازدواج في الإصابة خاصة في فصل الشتاء، بين كورونا والأنفلونزا، مشددًا على أن «فلورونا» ليس فيروسا جديدا ولكنه فيروسان تزامن الإصابة بهما، وشركة فايزر تعمل حاليًا على تصنيع لقاح جديد متعدد الأغراض.

وتابع أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، أن منظمة الصحة العالمية أعربت عن أملها في انتهاء فيروس كورونا مع نهاية الموجة الخامسة، بحلول منتصف 2022، مشددًا على أن فترة العزل حاليًا انخفضت لـ5 أيام نتيجة انخفاض وضعف الأعراض الناجمة عن «أوميكرون»، وهذا يتيح التعايش مع الفيروس وأن يكون مثل الأنفلونزا، دون مخاطر كبيرة على الصحة العامة والوفيات، مشيرًا إلى أن عدد الإصابات بأوميكرون خلال الأسبوع الماضي تجاوز 9 ملايين إصابة في العالم، ولكن عدد الوفيات كان قليلًا.

مصر تتبع كل المستجدات بشكل دقيق

وأوضح أن أعراض الإصابة بأوميكرون خفيفة، ووزارة الصحة المصرية تتبع كل شيء بشكل جيد، ولكن هناك أشخاصا قد يكونوا حاملين للفيروس وأعراضهم خفيفة لا يذهبون إلى المستشفى ولكن قد ينقلون العدوى للآخرين، وهذا يعني أننا ما زلنا في أمان طالما أن نسبة الوفيات منخفضة، موضحًا أن أضرار الإصابة بالفيروس محدودة وهذا يقلل نسبة الذين يلجأون إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وهذا أمر إيجابي وليس سلبيا، مشيرًا إلى أن هناك 30 طفرة في متحور أوميكرون والبعض كان يعتقد أن الأمور تتجه للأسوأ ولكن هذا لم يحدث.

وشدد على أنه يجب الحصول على التطعيم، ومؤسسة الدولة وفرت كل أنواع اللقاحات، والأبحاث العلمية أثبتت أن اللقاحات فعالة ولو بنسبة منخفضة في تطور الأعراض، والجرعة الثالثة المعززة وفرت الحماية بنسبة 75% من الإصابة، وهذا يقلل من تفاقم الأعراض.