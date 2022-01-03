نقيب المهندسين ومحافظ الفيوم يضعان حجر الأساس لنادي النقابة «صور»

التقى المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين والمهندس هشام والي رئيس نقابة مهندسي الفيوم الفرعية، اليوم، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمقر المحافظة، وقال بيان للنقابة، إن اللقاء شهد دراسة أوجه التعاون المشترك بين نقابة المهندسين والمحافظة، وتطرق الحديث لعدة ملفات مهمة، وإشادة كبيرة بما حدث خلال الفترة الأخيرة من إنجازات للدولة، بمختلف محافظات مصر.

نقابة المهندسين

وواصلت نقابة المهندسين في بيانها: كما اشاد الجانبين بمبادرة حياة كريمة، وما حققته من مكتسبات للمواطن المصري، حضر اللقاء، المهندس حسن عبدالعليم الأمين العام للنقابة المهندس محمد ناصر أمين الصندوق المهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد المهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة والمهندس هشام ابوسنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة.

نادي المهندسين بالفيوم

وأوضح بيان نقابة المهندسين، أن في نهاية اللقاء، أهدى المهندس هاني ضاحي، درع النقابة العامة ودرع نقابة مهندسي الفيوم الفرعية للمحافظ، ومن جانبه أهدى الدكتور أحمد الأنصاري درع المحافظة للمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، تبع ذلك وضع حجر الأساس لنادي نقابة المهندسين بمدينة الفيوم الجديدة.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

من ناحية أخرى أعلن المهندس هاني محمد محمود، وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، فتح باب الترشح على كافة المراكز النقابية الخالية، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12 يناير، حتى الأربعاء 26 يناير 2022.

وبخصوص جدول مواعيد وإجراءات الترشح والاقتراع أضاف رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، أنه تم تحديد يومي الأحد والإثنين 30 و 31 يناير 2022 الجاري، لتلقي التنازلات والطعون ، على أن تُجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات، وذلك يوم الجمعة 25 فبراير 2022.

وتابع رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022: على أن يكون يوم الجمعة 4 مارس 2022 هو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.