فتح باب الترشح في انتخابات نقابة المهندسين 2022.. الأربعاء المقبل

أعلن المهندس هاني محمد محمود، وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، أنه تقرر فتح باب الترشح على كافة المراكز النقابية الخالية، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12 يناير، حتى الأربعاء 26 يناير 2022.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وأشار رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، في بيان منذ قليل، إلى أنه سيتم تلقي طلبات الترشح طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً بمقر النقابة العامة للمهندسين وجميع مقرات النقابات الفرعية.

اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022

وبخصوص جدول مواعيد وإجراءات الترشح والاقتراع أضاف رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، أنه تم تحديد يومي الأحد والإثنين 30 و 31 يناير 2022 الجاري، لتلقي التنازلات والطعون ، على أن تُجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات، وذلك يوم الجمعة 25 فبراير 2022.

وتابع رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022: على أن يكون يوم الجمعة 4 مارس 2022 هو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.

وأكد المهندس هاني محمود على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب في انتخابات نقابة المهندسين 2022، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.