«المهندسين» توافق على إجراءات إرسال دعوة الجمعية العمومية للانتخابات

وافق المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين، على تفويض هيئة المكتب لإتمام التعاقد المالي والصرف مع الهيئة القومية للبريد المصري، طبقا لعروض الأسعار والمفاوضة، لبدء إجراءات إرسال دعوة أعضاء الجمعية العمومية للانتخابات عن طريق الهيئة القومية للبريد المصري.

انتخابات نقابة المهندسين

كما وافق مجلس نقابة المهندسين خلال جلسته على التمثيل النسبي الحديث لمجالس النقابات الفرعية طبقا لنص الماده 95 من النظام الداخلي للقانون، مع إخطار اللجنة العليا للانتخابات بمراجعة بعض الملاحظات التي وردت أثناء الجلسة.

الجمعية العمومية للمهندسين

من جانبه، أكد المهندس هاني ضاحي، النقيب العام لمهندسي مصر، بحسب بيان للنقابة اليوم، أنّ الزيارات التي تجريها هيئة المكتب خلال الفترة الحالية لبعض النقابات الفرعية، لقاءات تواصل مع مهندسي مصر لتوضيح الحقائق لأعضاء الجمعية العمومية، نظرا لتكدس صفحات السوشيال بمعلومات مغلوطة مغايرة للحقائق، تم إطلاقها وتداولها بسبب قرب الانتخابات، لذلك وجدنا أنّ مثل هذه اللقاءات هي الأفضل لتوضيح الحقائق مدعمة بالأرقام والمستندات لأعضاء الجمعية العمومية، وللإجابة على أي أسئلة تجول في خاطرهم والاستماع إلى أفكارهم والتحاور مع أبناء نقابة المهندسين.

المجلس الأعلى للنقابة

اجتمع المجلس الأعلى للنقابة بحضور المهندس أحمد عثمان، والمهندس محمد عبدالعظيم، وكيلا النقابة، والمهندس حسن عبدالعليم، الأمين العام، والمهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفي، الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة.