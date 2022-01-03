سيدة الشهامة: «الرئيس حاسس بالناس.. وبيقف دائما في ضهر الغلابة»

أعربت بشرى سرور، المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة الشهامة في حلوان»، بعد تصديها لأحد اللصوص خلال سرقة فتاتين الأسبوع الماضي، عن شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي على هديته التي قدمها لها، موضحة: «الحمد لله، هو رئيس محترم وحاسس بالناس، وبيقف في ضهر الغلابة اللي زينا، وربنا يخليه ويسلمه».

الحالة الصحية لسيدة الشهامة

وأضافت «سرور»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أنها خضعت لعملية جراحية، وحالتها مستقرة حاليا، مؤكدة أن المستشفى لم يقصر معها، والجميع قدم لها الخدمات التي تحتاجها.

وعن قصة الحادثة، قالت: «فكرته بيخطف البنات مش التليفون، ومفكرتش ولا دريت بعمل إيه، ولقيته ماشي بهم بسرعة وكل بنت في جنب، فحاولت أتصدى له».

وردًا على سؤال مقدمة البرنامج، قالت فيه: «مخوفتيش وأنتي بتتصدي للص؟»، قالت سيدة الشهامة: «ولا كان في تفكيري خالص، أنا كنت عايزة أنزل البنتين اللي بيصرخوا ويقولوا حرام، وأنا كنت بحسبه هيسيبهم ويجري لكن لقيته جاي عليا، ومبقتش عارفة أعمل إيه».

السيسي يكرم سيدة الشهامة

يذكر أن الرئيس السيسي وجّه بتقديم هدية عينية وباقة ورد لـ «بشرى سرور»، سيدة الشهامة المصرية، التي ضربت نموذجا رائعا يُضم للنماذج المشرفة للمرأة المصرية الأصيلة، ولم تقف موقف المتفرج أمام محاولة الاعتداء على طفلتين صغيرتين بغرض سرقتهما في حلوان.

جاء ذلك بعد قيام أحد قائدي الدراجات البخارية بخطف هاتف محمول من الطفلتين خلال سيرهما بمنطقة العزبة البحرية في حلوان، وتصدت للجاني بكل شهامة ومروءة وبسالة لنجدة الطفلتين.