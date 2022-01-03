السيسي عن «سيدة الشهامة»: قدوة في التضحية ونموذج مشرف للمرأة المصرية

في لفتة إنسانية، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم هدية عينية وباقة ورد لسيدة الشهامة المصرية بشرى سرور على حسن، 59 عاما، ربة منزل، التي ضربت نموذجا رائعا يضم للنماذج المشرفة للمرأة المصرية الأصيلة، ولم تقف موقف المتفرج أمام محاولة الاعتداء على طفلتين صغيرتين بغرض سرقتهما في حلوان.

جاء ذلك بعد قيام أحد قائدي الدراجات البخارية بخطف هاتف محمول من الطفلتين خلال سيرهما بمنطقة العزبة البحرية بحلوان، فتصدت للجاني بكل شهامة ومروءة وبسالة، لنجدة الطفلتين.

بشرى سرور تضرب المثل في العطاء والتضحية

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن بشرى سرور ضربت لنا المثل والقدوة في العطاء والتضحية، وأنها نموذج مشرف للمرأة المصرية والمروءة والإنسانية والإيجابية المجتمعية، وأن الموقف البطولي الذي قامت به يشرف كل سيدة مصرية بل كل مصري أصيل.

الرئيس أب لكل المصريين

ومن جانبها، عبرت بشرى سرور عن سعادتها الكبيرة بهدية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره لها، مؤكدة أن الرئيس أب لكل المصريين، وقدوة للجميع في العطاء والتضحية، وأن ما فعلته أمر واجب على كل مواطن أصيل.