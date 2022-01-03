السيسي يكرم «سيدة الشهامة» بعد تصديها لواقعة خطف هاتف من طفلتين

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه بتقديم هدية عينية وباقة ورد لـ «بشرى سرور»، سيدة الشهامة المصرية، التي تبلغ من العمر 59 عاما، وتعمل ربة منزل، مشيرة إلى أنها لم تقف موقف المتفرج أمام محاولة الاعتداء على طفلتين صغيرتين بغرض سرقتهما في حلوان.

عزة مصطفى لسيدة الشهامة: «اللي عملتيه هيقعدلك»

ووجهت عزة مصطفى الشكر للسيدة، قائلة: «طمنيني عليكي، الحمد لله أنك كويسة، بحييكي وبشكرك، خدي بالك اللي أنتي عملتيه هيقعدلك، ربنا يحميكي من أي حد يفكر يأذيكي».

وأعربت السيدة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على «صدى البلد»، عن سعادتها بهدية الرئيس.

سيدة الشهامة تكشف كواليس الواقعة

وقالت سيدة الشهامة: «أنا الحمد لله عملت العملية، بس لسه باخد العلاج، باخد واجبي هنا وكل حاجة تمام، مدير المستشفى طلع لي وقام بالواجب كله، أنا معايا أحفاد قد الأطفال اللي أنقذتهم دول، أنا افتكرته خاطفهم مش واخد التليفون بس، لما سمعت صريخ الأطفال محستش بنفسي غير وأنا واقعة ومش قادرة أخد نفسي».

وواصلت: «صرخة العيال كانت فظيعة، كانوا بيقولوا حرامي حرامي، مشوفتش قدامي ولا فكرت وجريت عليهم عشان أنقذهم، بشكر الرئيس السيسي وبقول لولاه مكنش حد عرف عني حاجة».