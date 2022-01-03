«سيدة الشهامة» بحلوان عن هدية السيسي لها: «أفضل تكريم»

تحدثت بشرى سرور علي حسن الشهيرة بـ«سيدة حلوان» لأول مرة، عقب خروجها من العمليات، عن هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، بعدما قدم لها هدية عينية وباقة ورد في لفتة إنسانية، تقديرا لكونها ضربت نموذجا رائعا يضم للنماذج المشرفة للمرأة المصرية الأصيلة، قائلة إنها سعدت كثيرا بهدية الرئيس ولم تصدق أنه اهتم بقصتها.

وأضافت «بشرى» لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي كان حنونا عليها وباقة الورود التي أرسلها لها كانت بمثابة أفضل تكريم لها حصلت عليه منذ حدوث الواقعة، خاصة بعدما شعرت بألم شديد في ظهرها تسبب في عمل إشاعات أوضحت إصابة في العمود الفقري.

وأشارت سيدة حلوان، التي لم تقف موقف المتفرج أمام محاولة الاعتداء على طفلتين صغيرتين بغرض سرقتهما في حلوان، بل تصدت له مما أدى لصدمها بالموتوسيكل ووقوعها على الأرض، إلى أن هناك وفدا رئاسيا جاء من أجل إيصال شكر الرئيس السيسي لها على ما فعلته وأنها شعرت بقيمة تضحيتها بعد ما رأت كل هذا التقدير.

كما أوضحت أنها خرجت لتوها من عملية في العمود الفقري ولا تزال تعاني من بعض الآلام، لكنها تنظر دائما على باقة الورود بجوارها فتعلم مدى تقدير الدولة لشهامتها، مؤكدة أن الفتاتين اللتين حاولت التصدي للاعتداء عليهما وسرقة هاتفهما، تتواصلان معها بشكل مستمر، وتأتيان لزيارتها بالمستشفى.

السيسي: بشرى سرور ضربت المثل والقدوة في العطاء والتضحية

وتابعت صاحبة الـ59 عاما: «لولا الرئيس السيسي مكانش حد حس بيا، طمني وخلاني مش خايفة من حاجة، حسيت بعد الورد اللي جابهولي إن مصر لسه بخير».

ومن جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن بشرى سرور ضربت المثل والقدوة في العطاء والتضحية، وأنها نموذج مشرف للمرأة المصرية والمروءة والإنسانية والإيجابية المجتمعية، وأن الموقف البطولي الذي قامت به يشرف كل سيدة مصرية بل كل مصري أصيل.