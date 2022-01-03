وزير النقل: «أدخلنا القطارات الجديدة الخدمة عشان منخليش الناس تعاني»

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن مشهد التكدس والازدحام بالقطارات خلال رأس السنة وكافة الأعياد لن يصبح موجودا بعد ذلك، حيث صار لدينا حاليا ضعف عدد عربات الركاب، كما أن الرحلات أصبحت حاليًا أكثر تنظيما عن الفترة الماضية، موضحًا أنه يتم العمل حاليًا على ملف الإشارات الخاصة بالسكك الحديدية، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية، منذ قليل.

تأخيرات القطارات الأيام الماضية يرجع إلى سوء الأحوال الجوية

وأضاف «الوزير»، أنه كان من الممكن أن يؤجل دخول القطارات الجديدة الخدمة حتى تطوير كل إشارات السكك الحديدية، ولكنه فضل دخولها الخدمة في الوقت الحالي حتى لا يترك المواطنين يعانون، «إحنا قولنا بمجرد ما أصبح عندنا عدد عربيات كافي تشيل تقريبا 1.1 مليون راكب قولنا ننزل العربيات الجديدة كلها»، مؤكدًا على أن تأخيرات القطارات في الأيام الماضية يرجع إلى سوء الأحوال الجوية وتجمعات مياه الأمطار.

«وجبات مجانية» للقطارات التي تأخرت بسبب تهدئة حركة السير

وأشار وزير النقل والمواصلات، إلى أنه تم الدفع بـ120 عربة لشفط مياه لسحب تجمعات المياه من أعلى قضبان السكك الحديدية، وأن أكثر المناطق تضررًا كانت المنيا وبني سويف وأسيوط، وهي أكثر المناطق التي شهدت هطول أمطار غزيرة، موضحًا أنه تم توفير وجبات مجانية للقطارات التي تأخرت جرّاء تهدئة حركة السير، وذلك لحين عودة الأمور لطبيعتها، وعادت الأمور تسير بشكلها الطبيعي بعد سحب مياه الأمطار.