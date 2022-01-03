وزير النقل: بدء تنفيذ أول 10 محطات من مشروع الأتوبيس الترددي السريع

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، البدء في تنفيذ أول 10 محطات للأتوبيس الترددي السريع BRT، التي تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها، ومنها محطات «السويس وموقف العاشر والمرج ومسطرد وبهتيم وتقاطع الدائري مع القاهرة الإسكندرية الزراعي»، وسيصبح الطريق 6 حارات للملاكي ثم حارة داخلية مخصصه للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.

وزير النقل: تحالفات عالمية لإدارة وتشغيل الأتوبيس الترددي

وقال الوزير، خلال جولته التفقدية بمواقع العمل بمشروع التطوير الشامل للطريق الدائري، اليوم، إنّ هناك عدد من التحالفات العالمية المهتمة بالتعاون مع وزارة النقل في مجال إدارة وتشغيل الأتوبيس الترددي السريع BRT، مشيراً إلى الإستغلال الإعلاني والإستثماري الأمثل لكافة محطات BRT.

الانتهاء من قطاع المريوطية حتي المنيب بنهاية يناير 2022

وأوضح الوزير، أن القوس الجنوبي الغربي من أوتوستراد المعادي وحتى المريوطية جاري الانتهاء من توسعته، وسيدخل الخدمه تباعاً كل جزء يتم الانتهاء من توسعته ورصفه، لافتًا إلى الانتهاء من قطاع المريوطية حتى المنيب بنهاية يناير 2022 كما يتم الانتهاء من أعمال «النيوجرسي»، ورفع كفاءة الطريق بالكامل من خلال طبقات استعدال بالكامل لبعض الأماكن التي كانت تعامي من الميول، حيث يعاد ضبط المناسيب في الاتجاه الخارجي قبل رصف الطبقة السطحية والتي سيتم تنفيذها بأعلى مستوى حيث سيكون الطريق الدائري بعد الانتهاء من كافة أعمال التطوير الشامل، طريق عالمي.

جاري الانتهاء من إنارة الطريق الدائري بأعمدة «هاي ماست»

وأشار وزير النقل، إلى أنه جاري الانتهاء من مشروع إنارة الطريق الدائري بأعمده «هاي ماست»، وتنفيذ منظومة ITS لتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق.