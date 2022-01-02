وزير النقل لقيادات السكة الحديد: نتسابق لتقديم أفضل خدمة للركاب

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل محطة مصر للسكك الحديدية بالقاهرة والساحة الخارجية وأرصفة الوجهين القبلي والبحري بالمحطة والتقى بعدد من الركاب، مؤكداً أنه أصدر تعليماته لكافة قيادات السكك الحديدية بالانتشار في كافة الخطوط واتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في تسهيل تنقل المواطنين.

بدء التشغيل التجريبي لبوابات الدخول والخروج الإلكترونية

كما شهد وزير النقل بدء التشغيل التجريبي لبوابات الدخول والخروج الخاصة بالتذاكر حيث تم التشغيل التجريبي في محطة القاهرة ومحطة الجيزة على أن يتم التشغيل التجريبي لمحطات مصر و سيدي جابر بالإسكندرية ودمنهور تباعاً كمرحلة أولى على يستتبعها المحطات الرئيسية الأخرى وفقاً للخطة الموضوعة.

مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين

وعقد الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعين متتاليين الأول مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات حيث أكد الوزير على استمرار التنسيق بين الجانبين في الحفاظ على مهمات السكة الحديد من السرقات مع تثمين تغليظ العقوبات الخاصة بهذه الجرائم وكذلك التأكيد على التصدي لظاهرة الباعة الجائلين وتوفير كافة احتياجات الراكب من خلال الأكشاك الموجودة بأرصفة المحطات ومن خلال بوفيهات القطارات المختلفة.

التصدي لظاهرة قذف القطارات بالحجارة

وطالب بالتصدي لظاهرة قذف القطارات بالحجارة واقتحام بعض السيارات للمزلقانات وهي مغلقة وذلك حفاظًا على سلامة الركاب وكذلك استمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات في تأمين ورش السكة الحديد والغلق الفوري لكل الفتحات الموجودة بالأسوار الحالية للسكك الحديدية وإقامة أسوار على جانبي السكة، في كل الأماكن التي بها تجمعات سكنية، حفاظاً على سلامة المواطنين.

تقديم كافة التسهيلات للركاب

وفي الاجتماع الثاني الذي عقده وزير النقل مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ورؤساء الشركات التابعة للهيئة أكد الوزير على استمرار بذل كافة الجهود على مدار الساعة لخدمة الركاب مع تقديم كافة التسهيلات للركاب والطلبة لعمل الاشتراكات وكذلك استمرار تطبيق تخفيضات التذاكر الخاصة بكبار السن وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم في تنقلاتهم عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة.

نظافة القطارات والمحطات

كما شدد على نظافة القطارات والمحطات وسرعة نهو مشروعات الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط والقيام بأعمال كافة أنواع الصيانة لكافة الجرارت والعربات بشكل دوري ومستمر للحفاظ على اسطول الوحدات المتحركة وسرعة الانتهاء من تطوير كافة المحطاتالمدرجة بمبادرة حياة كريمة وسرعة نهو كافة الإجراءات الخاصة بمشروعات الخطوط الجديدة وازدواج الخطوط المفردة