وزير النقل: عقوبات مغلظة على سارقي مهمات السكة الحديد

أكّد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنَّ الوزارة تسعى إلى تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، مطالبًا باستمرار التنسيق بين قيادات السكة الحديد وشرطة النقل والمواصلات، في الحفاظ على مهمات السكة الحديد من السرقات مع تثمين تغليظ العقوبات الخاصة بهذه الجرائم.

وزير النقل يطالب بالتصدي للباعة الجائلين

وطالب الوزير، بالتصدي لظاهرة الباعة الجائلين وتوفير جميع احتياجات الراكب من خلال الأكشاك الموجودة بأرصفة المحطات ومن خلال بوفيهات القطارات المختلفة، وكذلك التصدي لظاهرة قذف القطارات بالحجارة، واقتحام بعض السيارات للمزلقانات وهي مغلقة وكذلك السلوكيات السلبية الأخرى مثل التدخين وعدم ارتداء الكمامة في المحطات والقطارات.

وزير النقل يثمن استمرار التنسيق بين السكة الحديد وشرطة النقل والمواصلات

وقال وزير النقل، خلال اجتماعه، اليوم، مع المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، قيادات السكة الحديد، ومساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، استمرار التنسيق بين السكة الحديد وشرطة النقل والمواصلات في تأمين ورش السكة الحديد والغلق الفوري لكل الفتحات الموجودة بالأسوار الحالية للسكك الحديدية وإقامة أسوار على جانبي السكة، في كل الأماكن التي بها تجمعات سكنية، حفاظاً على سلامة المواطنين، مؤكّداً أنَّ جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية، تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل.

وزير النقل يطالب قيادات السكة الحديد بتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب

وعقد وزير النقل، اجتماعا آخرًا، مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ورؤساء الشركات التابعة للهيئة، مؤكّداً استمرار بذل كل الجهود على مدار الساعة لخدمة الركاب مع تقديم كل التسهيلات للركاب والطلبة لعمل الاشتراكات، وكذلك استمرار تطبيق تخفيضات التذاكر الخاصة بكبار السن و تقديم جميع التسهيلات والخدمات لهم في تنقلاتهم عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة.

وشدد على أهمية المحافظة على نظافة القطارات والمحطات وسرعة انتهاء مشروعات الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط والقيام بأعمال كل أنواع الصيانة لكل الجرارات والعربات بشكل دوري ومستمر للحفاظ على أسطول الوحدات المتحركة وسرعة الانتهاء من تطوير كل المحطات المدرجة بمبادرة حياة كريمة وسرعة انتهاء كل الإجراءات الخاصة بمشروعات الخطوط الجديدة وازدواج الخطوط المفردة.