خبير يفسر كيفية احتساب نظام الإجازات في قانون العمل الجديد

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته أمس الاثنين، على 32 تعريفا بمشروع قانون العمل الجديد، وبعيدًا عن المواد التي تم الموافقة عليه، فإن هناك الكثيرين يبحثون عن المواد المتعلقة بالإجازات للقطاع الخاص والتي نصت عليها مواد مشروع قانون العمل الجديد.

قانون العمل الجديد

وفي هذا الصدد، فسَّر مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كيف يتم احتساب الإجازات في قانون العمل الجديد للعاملين بالقطاع الخاص، مؤكدًا أنّ العديد من البنود الواردة في مشروع قانون العمل الجديد تحفظ حقوق العاملين في القطاع الخاص في الراحة السنوية، لافتًا إلى أن الإجازات تختلف باختلاف مدة الخدمة.

وقال البدوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مشروع قانون العمل الجديد، وضع المشرع في مواده أنه يحق للعامل إذا أتم 10 سنوات عمل في المؤسسة التي يعمل به أن يحصل على 30 يوما إجازات في العام، أما في حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عاما فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يوما.

اتحاد العمال

وأضاف رئيس اتحاد نقابات العمال أن مواد مشروع القانون الجديد لم تغفل حقوق ذوي الهمم في الإجازات، حيث لهم أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.

ونص مشروع قانون العمل الجديد في المواد الخاصة بإجازات العامل، على أن هناك حالات تزيد من مدة الإجازة السنوية للعامل، حيث تزيد الإجازات للعامل بمقدار 7 أيام في حال اشتغال العامل بأعمال خطرة، كما تزيد إجازات العامل السنوية في قانون العمل الجديد بمقدار 7 أيام إذا كان العامل يعمل في أعمال مضرة بالصحة أو في المناطق النائية.