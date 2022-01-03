شروط الحصول على قرض «الاسكوتر» من «بنك مصر».. «هتوصل شغلك في السريع»

يبحث العديد من الأشخاص ويحلمون بالحصول على وسيلة مواصلات سهلة وسريعة، وفي ظل الزحام وكثرة المركبات بالطرق المختلفة، اتجه كثيرون إلى شراء الدراجة البخارية أو مايعرف بـ«الاسكوتر»، نظرا لسهولة قيادته، كما أنه لا يحتاج إلى مكان أو جراج لركنه، ما يتطلب أموالا إضافية.

وفي هذا الصدد، وفي ظل إقبال الكثيرين على شراء «الاسكوتر» والأنواع المختلفة منه وارتفاع أسعاره بعد الإقبال على شراءه، قدم «بنك مصر» قرض تمويل الاسكوتر تيسيرا على عملائه.

تفاصيل قرض «الاسكوتر» من «بنك مصر»

ووضع «بنك مصر» عدة شروط يجب توافرها في العملاء من أجل الحصول على القرض، وهو ما نستعرضه في السطور التالية وفقا للموقع الرسمي للبنك:

- يجب ألا يقل الحد الأدنى لعمر العميل المتقدم للحصول على قرض الاسكوتر عن 21 عاما وبحد أقصى 65 عامًا.

- يصل الحد الأقصى لقيمة القرض 400.000 جنيه (بشروط محددة).

- تصل مدة تمويل قرض الاسكوتر إلى 84 شهرا.

- نسبة التمويل تصل إلى 100% من قيمة الاسكوتر (بشروط محددة).

مميزات الحصول على قرض «الاسكوتر»

- يتم منح القرض بدون حظر بيع وبدون تأمين.

- يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.

- يمكن ترخيص الاسكوتر باسم طرف ثالث (بشروط محددة).

المستندات الأساسية المطلوبة للحصول على قرض الاسكوتر

- صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز- كهرباء – مياه – تليفون) بشرط ألا يمر عليه أكثر من 3 أشهر.

- عرض سعر الاسكوتر.

يمنح قرض الاسكوتر ​للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية بمعدل عائد تنافسي، وبالنسبة للموظفين يستلزم تقديم تعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري، أما أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية، وأصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب)، فعليهم تقديم موجب إثبات الدخل.