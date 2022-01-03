لو مديون.. طريقة الحصول على قرض شراء المديونية من بنك القاهرة

تسعى البنوك العاملة بالقطاع المصرفي في مصر للتنافس إلى تلبية مختلف احتياجات العملاء، من خلال تقديم باقات متنوعة من القروض ومنح التسهيلات للاقتراض والأوعية الادخارية، لسد احتياجات العملاء، للعمل على جذب المزيد، بهدف تحفيز معدلات الاستهلاك والشراء في السوق، وفقا لشوط وأحكام البنك المركزي المصرفي، يأتي على رأسها قرض سداد المديونية من بنك القاهرة، بمعدل فائدة 20% متناقصة.

قرض شراء المديونية من بنك القاهرة

وتقدم «الوطن»، خلال التقرير التالي، التفاصيل الكاملة لقرض شراء المديونية من بنك القاهرة، وفقًا للقواعد المصرفية المعمول بها بالبنك، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر العائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية، الصادر عن لجنة السياسة النقدية.

ضوابط الحصول على قرض سداد المديونية من بنك القاهرة

ووضع البنك، عددً من الضوابط والشروط اللازمة لاستقراض قرض المديونية، مشيراً إلى أنه يستوجب للحصول على التمويل ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا بالنسبة للموظفين، ويصل إلى 65 عامًا لأصحاب المهن الحرة، وألا تتعدى قيمة القسط للقرض الممنوح للعميل قيمة قسط القرض القائم، كما يشترط أن يكون القرض قائما لفترة لا تقل عن 6 أشهر، ويمكن الحصول على القرض من خلال التوجه لأحد فروع البنك وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.

تفاصيل قرض شراء المديونية

ويمنح بنك القاهرة للعملاء، قرض يتيح شراء مديونية العملاء طرف بنوك أخرى «شراء مديونية» بحد أدنى لقيمة القرض 20 ألف جنيه، على فترات سداد تصل إلى 6 سنوات، وبقيمة تصل إلى 750 ألف جنيه، للموظفين وأصحاب المهن الحرة، وفقا لما أعلنه البنك عبر موقعه الرسمي، موضحاً أن الحد الأدنى لقيمة القرض 110% من قيمة القرض القائم إضافة إلى 10% عمولة السداد المُعجل، على أن تكون الفائدة 20% متناقصة سنوياً، إذ تقل قيمة القسط كلما زادت النسبة المسددة من القرض.