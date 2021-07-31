مصرع وإصابة شابين في تصادم سيارة و«سكوتر» بالإسماعيلية

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر بإصابات خطيرة، اليوم السبت، إثر تصادم بين سيارة ملاكي مسرعة ودراجة نارية «سكوتر»، في محافظة الإسماعيلية، وتبين أنهما طالبان ويعملان في أحد المطاعم بمنطقة الجامعة القديمة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بحدوث تصادم بين سيارة ملاكي ماركة «أوبل»، ودراجة نارية «سكوتر»، بمنطقة الجامعة القديمة، دائرة حي أول الإسماعيلية.

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لتلقي العلاج اللازم، فيما أمرت النيابة العامة بالتحفظ علي جثمان المتوفي، وطلب تحريات البحث الجنائى حول الواقعة، وانتداب لجنة فنية لمعرفة المتسبب في الحادث.

وأكدت مصادر طبية أن الحادث أسفر عن مصرع شاب يُدعى «محمود حماد»، 20 سنة، طالب بأحد المعاهد، ويعمل في أحد المطاعم بمدينة الإسماعيلية، وإصابة آخر يُدعى «أمير عبد العزيز»، 22 سنة.

وأشارت المصادر إلى أن المصاب في حالة حرجة، وأنه سيتم إجراء جراحة عاجلة له خلال الساعات المقبلة، لافتةً إلى أنه تم إجراء جراحات الطوارئ وعمل الفحوصات والأشعات اللازمة له فور وصوله المستشفى، وأضافت المصادر أن الحادث تسبب له في كسور مختلفة بأنحاء الجسم، واشتباه في نزيف داخلي بالمخ.

ونعى المطعم الذي يعمل به الشابان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وكتب في تعليق له: «بقلوب راضية بقضاء الله، ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة الشاب محمود حماد، أحد أعضاء فريق العمل بالمطعم، الذي وافته المنية صباح اليوم إثر حادث أليم، ونتمني الشفاء العاجل للشاب أمير عبد العزيز، الذي سيجري عملية جراحية».