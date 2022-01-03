إلغاء إقامة المناسبات في الكويت بسبب «أوميكرون».. إغلاق إلى آخر فبراير

إغلاق جزئي تشهده دولة الكويت، بحلول 9 يناير الجاري، حتى آواخر فبراير المقبل، بسبب الوضع الوبائي في البلاد، وتفشي الإصابات بفيروس كورونا، ومتحورها الجديد «أوميكرون»، وعلى ضوء، أصدرت الحكومة قرارا بمنع أي تجمع داخل الأماكن المغلقة، بما في ذلك المناسبات الاجتماعية، كالأفراح ومجالس العزاء، لتجنب الإصابة بمتحور «أوميكرون».

وبحسب بيان نشره مجلس الوزراء الكويتي، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أكد وقف إقامة كل المناسبات الاجتماعية بكل أنواعها مؤقتا، التي تقام في الأماكن المغلقة، اعتبارا من الأحد المقبل 9 يناير حتى 28 فبراير المقبل، لعدم الإصابة بـ«أوميكرون».

إلزام جميع القادمين للكويت بفحص كورونا قبل الوصول بـ72 ساعة

وأوضح البيان، أن القرار ستتم مراجعته في ضوء الوضع الوبائي في حينه، مشددا على ضرورة إلزام جميع القادمين للكويت، بفحص كورونا قبل الوصول بـ72 ساعة، وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت اليوم، تسجيل 982 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد، إلى 419314.

الكويت تحث مواطنيها على مغادرة عدد من الدول الأوروبية

وكانت الكويت، دعت في وقت سابق من اليوم، مواطنيها إلى سرعة مغادرة دول أوروبية عدة، من بينها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في حال، وعدم التوجه إليها في الأيام المقبلة، وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالمتحورة «أوميكرون» من فيروس كورونا، كما دعت الوزارة الكويتية، اليوم، مواطني البلاد إلى مغادرة المغرب بسبب مخاوف من تفاقم الأوضاع بسبب فيروس كورونا.

يذكر أنّ الكويت، سجلت أول إصابة بمتحور «أوميكرون» أوائل شهر ديسمبر الماضي، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الكويتية، حيث أنّ الإصابة تعود لمسافر أوروبي وصل إلى الكويت، قادمًا من إحدى الدول الإفريقية التي تم تسجيل إصابات فيها بمتحور «أوميكرون».