طقس سيئ في الخليج: غرق شوارع الكويت واحتفالات بالضباب في السعودية

استمرت موجة من الطقس السيئ بدول الخليج، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في غرق السيارات بالكويت، وإغلاق بعض الطرق، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو أمس الأحد، ترصد غرق الشوارع والأنفاق بسبب غزارة الأمطار التي هطلت على الكويت خلال اليومين الماضيين.

وفى السعودية نشر العديد من المصورين لقطات ساحرة لأبراج الرياض وسط الضباب الكثيف الذي غطى قمم الأبراج والمباني وأعربوا عن سعادتهم بجمال الأجواء وسط موجة الأمطار التي روت الرياض.

الأرصاد الجوية الكويتية تتوقع استمرار هطول الأمطار

وشهدت الكويت موجة أمطار غزيرة منذ مساء السبت الماضي، أدت إلى غرق العديد من الشوارع بمناطق مختلفة، فيما أفادت مصادر مسؤولة بوزارة الأشغال الكويتية إلى التعامل مع تداعيات هطول الأمطار بالتعاون مع فرق قوة الإطفاء وبعض الجهات الأخرى.

ومن جانبها توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق البلاد تتخللها أمطار رعدية وغزيرة على فترات، فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم بالكويت تعكيل الدراسة، اليوم الإثنين في كافة المدارس الحكومية وذلك بسبب الظروف الجوية التي تسببت في إغلاق الجسور والشوارع .

فيديو / إنهيار أرضي في التقاطع الواقع بين الرحاب والرابية. pic.twitter.com/mJ3EerTo6n — المجلس (@Almajlliss) January 2, 2022

غضب ومناشدات للحكومة الجديدة بالكويت بسبب الطقس

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت، مقاطع فيديو ومناشدات للحكومة الجديدة، بعد غرق المنازل جراء سقوط الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت عدة مناطق في البلاد منذ أول أمس السبت.

غرق بيت نهى نبيل للمرة الرابعة - مغرده :

الخسائر المادية تتعوض .. لكن ماذا لو الاطفال في البيت او شخص كبير بالسن أو مقعد وحصل إلتماس كهربائي ثم وقعت خسائر بالأرواح من يعوضنا يا وزارة الأشغال ؟#امطار_الكويت

pic.twitter.com/i25rOdVo5D — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) January 2, 2022

احتفالات في السعودية بعد تغطية الضباب لأبراج المملكة

وفي مشهد مختلف بالمملكة العربية السعودية، ظهرت الرياض والضباب يغطى أبراجها، وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن جمال الأجواء وسط موجة الأمطار التى روت الرياض وانتشرت صور وفيديوهات وقصائد شعرية تصف مشاهد الضباب وهى تلتف حول مبانى الرياض العالية .

يذكر أنها لي

أجواء شتوية تعيشها #الرياض.. واختفاء قمم الأبراج تحت الضباب الكثيف.



تصوير: نواف المطيري pic.twitter.com/SGEQmwq4S8 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 1, 2022

ست المرة الأولى خلال أسبوع التى يحتفى رواد التواصل الاجتماعى بالسعودية بصور وفيديوهات لأجواء المطر ، فوثق عدد من السعوديين مشاهد لتساقط الثلوج على شمال المملكة بمنطقة تبوك ، وأدى بعض الأهالى لرقصة فلكورية تسمى" رقصة "الدحة" الشهيرة بالمملكة العربية السعودية ، شمالا، للاحتفال بهذا الرداء الأبيض الذي غطى سفوح جبل اللوز إثر موجة ثلوج اجتاحت المنطقة .