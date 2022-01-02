الكويت تطالب مواطنيها بمغادرة 4 دول أوروبية لتفشي كورونا.. فرنسا منها

دعت الخارجية الكويتية مواطنيها، بدول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إلى المغادرة نظرا لانتشار إصابات كورونا، كما دعت مواطنيها بإسبانيا والمملكة العربية السعودية، بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع تويتر، مساء اليوم، إلى ضرورة تأجيل سفر المواطنين الكويتيين إلى تلك البلدان، في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة، وانتشار إصابات متحور كورونا وحفاظا على سلامتهم.

زيادة غير مسبوقة في الإصابة بأوميكرون بإنجلترا

واليوم دعت سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة، المواطنين الموجودين في بريطانيا، إلى المغادرة والعودة للوطن، نظرا للارتفاع الكبير وغير المسبوق في إصابات المتحور الجديد «أوميكرون»، ودعت المواطنين الكويتيين، إلى الالتزام بدعوة وزارة الخارجية الكويتية، بتأجيل سفرهم من الكويت في الوقت الحالي.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي، نشرته على حسابها الرسمي في موقع «تويتر»، من المتوقع أن يقود ذلك إلى فرض إجراءات إغلاق عام ببريطانيا، وعدم انتظام رحلات الطيران.

الكويت تدعو المواطنين الراغبين فى السفر إلى تأجيل سفرهم

يشار إلى أن وزارة الخارجية الكويتية، كانت دعت المواطنين الراغبين في السفر، إلى تأجيل سفرهم حفاظاً على سلامتهم، في ظل ما يشهده العالم من تزايد في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، والمدفوعة بمتحور أوميكرون.

وأشارت الخارجية الكويتية، إلى أن تزايد أعداد المصابين حول العالم، يزيد من فرص العدوى والإصابة، ويقود إلى تغير الاشتراطات التي تتخذها الدول لمواجهة هذه الزيادة، ومنها احتمال فرض الإغلاق العام، وعدم انتظام رحلات الطيران أو إلغائها، الأمر الذي سيعرض المسافرين في هذا الوقت إلى مشاكل وصعوبات.