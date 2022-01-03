«الصناعات الكيماوية»: ارتفاع الصادرات ساهم في تحقيق سيولة بالسوق

قال الدكتور خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن متأخرات المصدرين تعدت 23 مليار جنيه خلال الثلاث السنوات الماضية، وجرى صرف هذه الأموال في 2021 للمصدرين، ما مكنهم من تسديد مديونياتهم سواء كانت للبنوك أو للضرائب أو للتأمينات أو الالتزامات لدى الموردين، وحققت سيولة عن طريقها ما من شأنه زيادة الإنتاج وأحجام التصدير مرة أخرى.

وأضاف «أبو المكارم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية والصحفية إنجي القاضي، اليوم الاثنين، أن المناطق اللوجستية التي جرى فتحها في بعض المدن ولا سيما منها الأفريقية، مثل تنزانيا وكينيا، ساهمت في ارتفاع الصادرات، موضحًا أن هناك شركات مصرية تقيم إقامة دائمة، والموظفين المصريين يساهمون بالتسويق والترويج للمنتجات المصرية، خاصة أن كينيا وتنزانيا تقعان على موانئ وبالتالي عملية النقل والشحن تكون أسهل كثيرا من الدول الحبيسة، منوها المساندة التصديرية في أفريقيا وصلت لعمليات الشحن لـ 80%، وهذه نسبة ساعدت كثيرا في فتح سوق كبير وجديد لأفريقيا.

مجهود كبير من وزارة التجارة والصناعة

وأفاد بأن وزارة التجارة والصناعة بذلت مجهود كبير للغاية في تمرير والعمل على الاتفاقيات التجارية بين مصر وبعض الدول، وكان آخرها اتفاقية مع دول أمريكا اللاتينية والتي ساعدت على فتح سوق كبير جدًا خلال السنة الماضية، ويعد أحد الاتفاقيات التجارية الهامة التي تم تفعيلها، إضافة لبعض الاتفاقيات الأخرى مع الكوميسا مع الدول الأفريقية ومع أمريكا وأوروبا وتركيا.

وأوضح أن تركيا تأتي على رأس الدول المستوردة للمنتجات الكيماوية المصرية ثم يأتي، «دة شيء بالنسبة لنا جيد جدا، وهناك اتفاقية تجارية بين مصر وتركيا»، مؤكدا أن حجم الصادرات هذا العام كان لصالح مصر وزاد بنسبة كبيرة، كما أن جائحة كورونا أتت بفائدة.