السعيد: الصادرات المصرية زادت من 29 إلى 34.5 مليار دولار العام الماضي

قال الدكتور عبد المنعم السعيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن العالم واجه أزمة كورونا بتخبط شديد جدًا، لكن مصر كانت متماسكة بسبب الإصلاح الاقتصادي الذي كان لها بمثابة السند، إذ أتاح لها مخزونا استراتيجيا من السلع واحتياطي نقد أجنبي كبير، كما أن مبادرات البنك المركزي والحكومة ممثلة في وزارة المالية ساعدت في دعم الاقتصاد المصري.

مخزون سلعي لا يقل عن 6 أشهر

وأوضح أن القيادة السياسية وجهت بإتاحة مخزون استراتيجي كبير للسلع لا يقل عن 6 أشهر، وتم الضغط على القطاع الخاص للتعامل مع المنتج المصري وفتح آفاق للصادرات المصرية، وخلال عام 2020- 2021 جرى زيادة قيمة الصادرات المصرية من 29 مليار دولار إلى 34.5 مليار دولار، بواقع 16% بسبب تحرك بعض القطاعات مثل القطاع الصناعي والقطاع الهندسي.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»: «الدولة المصرية دعمت القطاع السياحي أيضًا ومنحت شركاته قروضا ميسرة لسداد مرتبات العاملين فيها، وتأجيل أي مستحقات مالية لمختلف القطاعات، بالإضافة إلى توفير 100 مليار جنيه للتعامل مع الأزمة».

78% حجم القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن نسبة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري تقدر بنحو 78%، و جرى رفع تحويلات المصريين في الخارج وكل ذلك أدى إلى صمود الاقتصاد المصري في وجه أزمة كورونا.

وأشار إلى أن المشروعات القومية حسنت جودة الحياة وقللت معدلات البطالة: «السوق المصري يحصل على 750 ألف مواطن مصري يطلبون فرص عمل جديدة، وبالتالي كانت المشروعات القومية هامة، لأن مشروعات البنية التحتية من أهم المشروعات التي تتجه إليها الدول التي تعاني من الركود حيث تمتص البطالة، كما قلت معدلات التضخم وزيادة الأسعار».