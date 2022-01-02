«القصير»: الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5.6 مليون طن لأول مرة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5.6 مليون طن مشيرا إلى هذا الرقم لم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا.

القصير أكد أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي وزير الزراعة أشاد بجهود المنتجين والمصدرين والمزارعين المصريين الذين استطاعوا الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق كافة المواصفات العالمية القياسية وأيضا العمل في ظل ظروف جائحة كورونا وتحقيق هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية رغم ارتباك حركة النقل والتجارة الدولية.

كما أشاد وزير الزراعة بجهود العاملين في الحجر الزراعي الذين كانوا يعملون على مدار الساعة لتسهيل إجراءات التصدير وإزالة كافة العقبات أمام المصدرين ووفقا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021 حيث بلغت حوالي 5 مليون و 640 الف و 144 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 486 ألف و768 طن عن العام الماضي والتي بلغت 5 مليون و153 ألف و376 طن وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر العلف، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ.

وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 805 ألف 893 طن ، بالإضافة إلي تصدير 650 ألف 340 طن بنجر العلف، ليحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 614 ألف و424 طن بطاطس، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 276 ألف و141 طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 143 ألف و 450 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 113 الف و598 طن.

بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالي 86 الف و629 طن، تليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 38 الف و 132 طن، بينما حصلت الفراولة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 35 الف و 538 طن، بينما حصلت الفاصوليا على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 28 الف و 565 طن، وحصل الثوم على المركز الحادي عشر بإجمالي 19 الف و 193 طن، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 16 الف و 887 طن، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 9 الاف و 474 طن، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 8590 طن.