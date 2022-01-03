الوزير: الانتهاء من تنفيذ محطات القطار الكهربائي.. والتشغيل يبدأ قبل 30 يونيو

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن محطات القطار الكهربائي الخفيف، جرى الانتهاء منها بنسبة 100% تقريبًا، كما أن عمليات التجريب جارية خلال المرحلة الحالية دون «ركاب»، على أن يبدأ العمل قبل 30 يونيو المقبل، موضحًا أن المرحلة الأولى للقطار الكهربائي الخفيف، تمتد من محطة عدلي منصور حتى العاصمة الإدارية، موضحًا أن القطار يسير بسرعة 120 كم/ س، وهو آمن ومكيف ونظيف.

القطارات تصنع الآن في ألمانيا

وعن القطار الكهربائي السريع «العين السخنة- العلمين- مطروح»، فذكر «الوزير»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن البازلت يجر حاليا استيراده، وتم التعاقد على القضبان واعتبارا من أبريل المقبل، ستتسلم سيمنز 50 كيلو مترا شهريًا، لتركيب الأنظمة والقضبان، متوقًعا أن ينتهي الخط الأول خلال 24 شهرا، موضحًا في الوقت ذاته أن القطارات تصنع الآن في ألمانيا، وسيبدأ التشغيل التجريبي للقطار بعد التوريد.

عدد الأتوبيسات التي سيجري توفيرها تصل إلى 100 أتوبيس

وأوضح وزير النقل والمواصلات، أن الدولة تنظم الخدمات التي يحصل عليها المواطنون عبر آلية منضبطة وآمنة بشكل كامل، مؤكدًا أن الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، يُعد مشروع خدمي، وبالتالي فإن سعر التذكرة ستكون مناسبة بشكل كبير، ولم يجر تحديدها حتى الآن، كما أن عدد الأتوبيسات التي سيجر توفيرها، تصل إلى 100 أتوبيس، وسيتم ضخها بشكل كامل في أوقات الذروة، وتحديدًا من السابعة إلى العاشرة صباحًا.

1500 ميكروباص يتحرك على الطريق الدائري

وأشار وزير النقل والمواصلات، إلى أن 33 ألفًا و525 سيارة ميكروباص في المحافظات الثلاث التي يوجد الطريق الدائري في نطاقها وهي القاهرة والجيزة والقليوبية، من بينهم 1500 ميكروباص من هذه المحافظات تتحرك على الطريق الدائري، مؤكدًا أن هذه السيارات لن تتحرك على الدائري لكنها ستنتظر راكب الأتوبيس الترددي الجديد الذي سينزل إليها من الطريق الدائري، وسيتم توفير محطات مميزة لهذه السيارات