وزير النقل عن تأخر القطارات: مياه الأمطار أوصلت بين القضيبين

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم، إن السبب وراء تعطل القطارات خلال الطقس السيئ الذي شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة، أن مياه الأمطار أوصلت بين القضيبين، ما أدى إلى إحمرار «السيمافور» وتوقف القطار، وتم إلزام السائقين بالعمل بنظام الـ«atc»، والالتزام بالإشارات الصادرة عن «السيمافور».

أسعار تذاكر القطارات كما هي

وأضاف «الوزير»، خلال تصريحات تليفزيونية له منذ قليل، أن هناك سائقًا خالف التعليمات العام الماضي، وتجاهل احمرار السيمافور في منطقة النجيلي، وحرك القطار على مسؤوليته، الأمر الذي أدى لاصطدام القطار بآخر أمامه، مؤكدًا أنه بداية من يونيو منتصف العام الجاري، لن يكون هناك أي تأخير في حركة القطارات.

انتهاء تطوير خط القاهرة الإسكندرية مارس المقبل

وأكد أن معدل التأخيرات على خط القاهرة - الإسكندرية، تراوح من ساعة إلى ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدًا في الوقت ذاته، انتهاء تطوير خط القطارات الواصل بين القاهرة والإسكندرية في مارس المقبل.