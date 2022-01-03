أكثر 6 قطاعات جذبا للاستثمارات في 2021 بمصر.. «الطاقة» يتصدر

سجلت الاستثمارات داخل 6 قطاعات، انتعاشة قوية في مصر خلال العام الماضي 2021؛ ولكن رغم الأداء القوي لتلك القطاعات إلا أنَّه لم يصل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

«رؤوف»: القطاعات الاقتصادية تتعافى جزئيا من صدمة كورونا

قال سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إنَّه رغم الإعلان عن عدد وقيمة أكبر للاستثمارات بنهاية العام الماضي، مقارنة بعام 2020، إلا أنَّ الأرقام لم ترتد بعد إلى نفس مستوياتها ما قبل الجائحة، مضيفاً: «لم يشهد السوق المصري خلال العام الماضي الإعلان عن إلغاء التعهدات أو التعاقدات الاستثمارية الضخمة، ما يدفعنا للتفاؤل».

أشار «رؤوف»، إلى أنَّ ما تم الإعلان عنه من استثمارات تم تنفيذها خلال 2021، بلغ إجمالي قيمته حوالي 412,7 مليار جنيه، لعدد 118 صفقة، وهو أداء أفضل بكثير عند مقارنته بالعام السابق له.

3 قطاعات تستحوذ على استثمارات بـ 314,2 مليار جنيه خلال 2021

كما أكد أنَّ 3 قطاعات اقتصادية؛ «الطاقة» و«العقارات» و«البنية التحتية» جاءت في المرتبة الأعلى من حيث حجم الاستثمارات التي تم ضخها خلال 2021، بقيم بلغت 176,6 و99,6 و38 مليار جنيه، على التوالي.

وأضاف «رؤوف»، أنَّ صعود قطاع الطاقة الذي تصدر بأدائه جميع القطاعات الأخرى خلال عام 2021، جاء بدفعة قوية من الاستثمارات التي سيتم ضخها في مجمع البتروكيماويات بقيمة 39 مليار جنيه.

فيما أرجع الأداء القوي لقطاعي «العقارات» و«البنية التحتية» ليستحوذا على المرتبتين الثانية والثالثة للقطاعات الأفضل أداءاً في مصر للعام الماضي، إلى اهتمام الدولة بمشروعات التشييد والبناء والإصلاحات التشريعية التي لا زالت مستمرة بالسوق العقاري وتنظيمه، بجانب المشروعات العملاقة والمدن الجديدة مثل «العاصمة الإدارية» و«العلمين الجديدة»، مشيراً إلى تحقيق القطاع العقاري أكثر من 12 ضعفا من حيث قيمة الاستثمارات في 2021.

«الصحة» و«التصنيع» الأعلى استقطاباً للصفقات العام الماضي

كشف «رؤوف»، عن نمو حجم الاستثمارات التي تم ضخها خلال العام الماضي بقطاعات «الصحة» و«التصنيع» و«الأغذية والمشروبات»، حيث حقق الأول استثمارات بقيمة 25,9 مليار جنيه بعدد 12 صفقة، مسجلاً معدل نمو سنوي 60%، ليحتل المركز الرابع من حيث الأداء، يليه الأخير باستثمارات 8,1 مليار جنيه، فيما نجح قطاع التصنيع في اقتناص 12 صفقة وهو أكبر عدد حققه القطاع على مدار 3 سنوات متتالية.

كما أكد استمرار قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيقه معدلات نمو جيدة بفضل دعم مؤسسات التمويل التنموية، ليحافظ على نفس وتيرة النمو.