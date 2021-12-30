خبير عقاري: العاصمة الإدارية غيرت خريطة الاستثمار في مصر والوطن العربي

قال الخبير العقاري «عدنان طاهر»، إنّ العاصمة الإدارية الجديدة، استثمار في المستقبل لمن يمتلك أموالا فائضة عن حاجته، منوهًا إلى أنّ هذا المشروع الضخم غيّر خريطة الاستثمار في مصر والوطن العربي، ومثّل بداية صحيحة لفكرة تصدير العقار.

نموذج عالمي للمدن الذكية

وأضاف «طاهر»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ العاصمة الإدارية ليست نموذجا تقليديا للمدن السكنية بقدر ما هي نموذجًا عالميًا للمدن الذكية التي تجمع بين الراحة والرفاهية وكل المتطلبات التي يحتاجها الإنسان للمعيشة والبناء بشكل ذكي لتفادي أية مشكلات مستقبلية، فضلا عن أنّ المدينة ستكون من ناحية أخرى مدينة عملية تجمع المصالح الحكومية جنبا إلى جنب رجال المال والأعمال.

أصحاب الأموال والأعمال يتجهون للعاصمة

وأوضح المتخصص في التطوير العقاري، أنّ الحكومة المصرية وجهت أصحاب الأموال والأعمال إلى التطوير العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة، ومنحت مزايا عديدة للشركات العاملة في المجال العقاري وهو ما دفعه للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة.

تسهيلات للعاملين في المجال العقاري بالعاصمة الإدارية

ولفت إلى أن شركته نجحت في تحقيق مبيعات خلال عام 2021 بالعاصمة الإدارية الجديدة، كأهم الشركات العقارية العاملة في هذا المجال، بفضل دعم الحكومة وما تمنحه من تسهيلات للعاملين في المجال العقاري بالعاصمة الإدارية.

ونوه إلى أنه وفقًا لبيانات وإحصائيات الشركة للربع الأخير من العام المنقضي، حققت شركته مبيعات وإعادة استثمار لعملائها، وصلت إلى نحو 250 مليون جنيه، نتيجة للتسهيلات الكبيرة التي منحتها الحكومة المصرية للمستثمرين.

خلق الفرص الاستثمارية بأفضل المواقع

وأوضح أنّ هناك سعي لخلق الفرص الاستثمارية بأفضل المواقع وأقوى الشركات وأقل مقدم وأطول فترة سداد وأكبر عائد استثماري لجميع عملائها.

وأرجع الخبير والمطور العقاري، «عدنان طاهر»، هذا النجاح، إلى استراتيجية الشركات العقارية، التي جذبت المواطنين من خلال إتاحة أنظمة للتقسيط تصل إلى عشر سنوات، وبمقدمات بسيطة، منوها إلى أن الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة فرصة لكل المطورين العقاريين.

ونوه الخبير العقاري إلى أنه من المقرر أن تنتقل الحكومة للعاصمة فضلا عن والبرلمان ومجلس الشيوخ خلال الربع الأول من عام 2022، إلى جانب انتقال 50 ألف موظف حكومي بأسرهم وهو ما يعطي أهمية كبرى للعاصمة ويؤكد جدية الحكومة لتعميرها وتسكينها بأقصى سرعة لاستكمال باقي مراحلها.