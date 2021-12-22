افتتاح 19 مشروعا قوميا وتنمويا فى البنية التحتية ومياه الشرب والصرف والمستشفيات والبترول

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن وزارة البترول عملت بشكل كبير على تحسين جودة الحياة والمعيشة لأهالى الصعيد من خلال توفير المواد البترولية التى تلبى احتياجاتهم، مضيفاً أن إنشاء مشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتان فى أسيوط، ساهم فى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين فى الصعيد.

وأشار وزير البترول إلى أن محافظات الوجه القبلى تستهلك 20% من إجمالى قيمة استهلاك الدولة من المنتجات البترولية، موضحاً أن مشروع «إنتاج البنزين بأسيوط» له أهمية كبرى تتمثل فى تلبية الاحتياجات من البنزين .

وأكد أن المشروع يعمل على إنتاج البنزين عالى الأوكتان من البنزين بجميع أنواعه، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 800 ألف طن سنوياً، وهو ما يمثل 100% من احتياج جنوب الصعيد منه، وتكلفة استثمارية 450 مليون دولار وهو ما يعادل 7 مليارات جنيه تقريباً، كما أنه يقلل فاتورة استيراد المنتجات البترولية خاصة البنزين.

«عبدالغفار»: 168 مشروعاً تعليمياً بـ35.4 مليار جنيه

وقال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن مشروعات التعليم فى محافظات الصعيد، تضم 168 مشروعاً بمجال التعليم العالى بتكلفة 35.4 مليار جنيه، بينها إنشاء جامعتين حكوميتين، و6 جامعات خاصة، و4 جامعات تكنولوجية، و7 جامعات أهلية، و38 كلية ومعهداً جديداً. وأضاف «عبدالغفار» أنه تم فحص 11.7 مليون مواطن ومواطنة فى الصعيد ضمن حملة فيروس سى، و134 ألفاً فى مبادرة قوائم الانتظار، و4.4 مليون سيدة فى مبادرة دعم صحة المرأة بتكلفة تناهز 2.2 مليار جنيه للمشروعات التى تم فحص المواطنين فيها ضمن المبادرات الرئاسية المنظمة تحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضح أن مشروعات التأمين الصحى الشامل الجديد فى محافظتى الأقصر وأسوان تضم 17 مستشفى جديداً أو رفع كفاءة، و181 وحدة ومركز طب أسرة، وفى مبادرة حياة كريمة يتم إنشاء 27 مستشفى جديداً، والعمل على رفع كفاءة 13 مستشفى، و659 وحدة ومركز طب أسرة بتكلفة 54.1 مليار جنيه، بالإضافة لـ214 نقطة إسعاف.

وأشار إلى أن مشروع التأمين الصحى الشامل يعمل فى 6 محافظات، لم يكن بينها واحدة من الصعيد، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر تكليفاً مباشراً بتضمين محافظتى الأقصر وأسوان فى المرحلة الأولى للمشروع، وبالفعل بدأ التشغيل الرسمى فى الأقصر، بينما تدخل أسوان فى المنظومة فى الربع الأول أو الثانى من العام المقبل.

وأضاف أن محافظة الأقصر تضمّ 6 مستشفيات و59 وحدة ومركزاً، مقابل 11 مستشفى و112 وحدة ومركزاً فى أسوان، لتغطية خدمات نحو 2.1 مليون مواطن، حصلوا على أكثر 612 ألف فحص طبى، فضلاً عن إجراء أكثر من 45 ألف عملية جراحية حتى الآن.

وتابع القائم بأعمال وزير الصحة أنّ 38% من نساء الصعيد فى سن الإنجاب، إذ ينجب الصعيد 44% من مواليد الجمهورية سنوياً، وبالتالى وفّرت الدولة خدمات متعلقة بصحة الأسرة فى عواصم المحافظات والقرى والنجوع، مشيراً إلى أنّ الصحة النفسية مهمة، وبالتالى وفرنا خدمات كثيرة متعلقة بها على مستوى كل محافظات وقرى الصعيد.

«المالية»: التعدى على الأراضى الزراعية أجبرنا على استيراد التضخّم من الخارج

وقال محمد معيط وزير المالية، إن التعديات على الأراضى الزراعية، أجبرت الدولة على استيراد التضخّم من الخارج لأن أسعار القمح ارتفعت مرتين، كما أن مصاريف النقل ارتفعت بشكل واضح فبدلاً من نقل القمح بـ1000 دولار وصل لـ15 ألف دولار، وإذا قمنا بزراعة الأراضى التى تم التعدى عليها بالقمح ما كنا تعرضنا لهذا الضغط الشديد بسبب موجة التضخم العالمية.

وأضاف خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن تناقص الأراضى الزراعية والمنتجات الزراعية تسبب فى تقليل مستوى معيشة المواطنين بسبب الاتجاه نحو الاستيراد لتلبية الاحتياجات وتعويض ما تم فقده من التعدى على الأراضى الزراعية، مشيراً إلى أن هناك مشكلة كبيرة وهى أن هناك 54 طفلاً تتم ولادتهم كل دقيقة وهو ما يؤثر على ميزانية الدولة، وبالتالى هناك مواليد جديدة فى السنة عددهم 2 مليون وربع طفل جديد، وإذا تم خصم نسبة الوفيات التى تقدر بنصف مليون فيصبح لدينا 1.75 مليون مواطن جديد يحتاجون لغذاء وسكن وصحة وتعليم فى ظل تناقص المساحة الزراعية.

وشدد على أن هناك خطراً بسبب تناقص الأراضى الزراعية على ضفاف النيل، فبسبب التعديات على الأراضى أصبحت هناك حاجة كبيرة للاستيراد وهو ما يضعف من قيمة الجنيه المصرى.

وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الشركات الحكومية وشركات قطاع الأعمال لن تستطيع إنجاز المشروعات الكبرى، لافتاً إلى أنه وفى وزارة النقل فالمشروعات التى يتم إنجازها يتشارك فيها 3 شركات حكومية، منها المقاولين العرب، وباقى الشركات من القطاع الخاص، «فى ميناء السخنة شغال معايا 14 شركة، وفى المونوريل والقطار السريع بيشتغل فيها شركات مصرية خالصة واستشارى مصرى، وكلها شركات قطاع خاص».

«النقل»: 5 شركات قطاع خاص مصرية تعمل فى الخط الرابع لمترو الأنفاق

وأضاف «الوزير»، خلال الافتتاحات، أنه لأول مرة فى الخط الرابع لمترو الأنفاق الذى يبدأ من مدينة 6 أكتوبر حتى الرحاب، يعمل به 5 شركات مصرية قطاع خاص، عدا المقاولون العرب.

وتابع الوزير: «كل الشركات اللى شغالة معانا 14 شركة مصرية وطنية، والاستشارى بتاعنا دار الهندسة، وفلوسنا كلها مصرية من الموازنة ولو احتجنا حاجات بسيطة من الخارج بنجيبها، ومصانعنا بنشجعها تنتج حديد وأسمنت وقضبان وكل اللى بيتم فى الموانئ بيتم فى مصر».