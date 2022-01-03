«الصحة»: إنتاج أول لقاح مصري ضد كورونا قبل نهاية 2022

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدواء الجديد الخاص بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، لا يغني عن الحصول على اللقاحات المضادة له، موضحًا أن الأدوية الجديدة تمثل نقلة نوعية في التعامل مع إصابات فيروس كورونا، ويمكن الحصول عليها في المنازل، بعدما كان يتناول المرضى أدوية كورونا في المستشفيات، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على «المحور»، مع الإعلامية بسمة وهبة.

المريض المصري لا يقل في الحقوق عن أي مواطن في أمريكا أو أوروبا

وأضاف «عبد الغفار»، أنه وفقا للمعدلات الحالية والنتائج التي ظهرت، فمن الوارد أن يُطرح اللقاح المصري ضد كورونا في الأسواق بنهاية العام الجاري، وبعد توفيره للمواطنين، تستهدف الدولة المصرية تصديره للدول العربية والأفريقية والعالم، مؤكدًا أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحصول على كل أدوية ولقاحات كورونا، إذ إن المريض المصري، لا يقل في الحقوق عن أي مواطن في أمريكا أو أوروبا.

التعاقد على كميات من أدوية كورونا الجديدة لما يكفي علاج 70 ألف مواطن

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم التعاقد على كميات من أدوية كورونا الجديدة لما يكفي علاج 70 ألف مواطن، وفي المرحلة الأولى سيتم تنظيم توزيعه من وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وبعد ذلك قد يُطرح في الأسواق، كما أن مصر تعاقدت على 3 أدوية، الأول ما يكفي 20 ألف مريض كمرحلة أولى، والثاني يكفي 50 ألف مريض، والدواء الثالث يتم تصنيعه محليا من خلال 3 شركات، حيث قامت بتصنيعه فعليا ودخلت المراحل النهائية.

وأوضح أن معدلات الإصابات في مصر منخفضة مقارنة بدول العالم، وكذلك معدل دخول المستشفيات، ومن المتوقع أن يكون متحور كورونا الجديد «أوميكرون» هو المتحور السائد.