الشباب والرياضة تعلن عن وظائف جديدة.. رواتب مجزية وترقيات

أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، توفير وظائف جديدة بسوبر ماركت «أوسكار ستورز».

الشروط والضوابط والأوراق المطلوبة

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، وظائف وزارة الشباب والرياضة، على النحو التالي:

- مديرون فروع.

- شيفات جزارة «خبرة أو دون خبرة».

- شيفات بقالة «خبرة أو دون خبرة».

- شيفات أسماك «بائع وتنظيف أسماك خبرة أو دون خبرة».

- سائقون درجة 2 و3 وكاشير خبرة أو دون خبرة.

- عمال مخازن «خبرة أو دون خبرة».

- طيارين بالفيسبا.

- معدين طلبات ديلفري «خبرة أو دون خبرة».

- عمال نظافة.

- منسق ممرات «خبرة أو دون خبرة».

- بائعون بالأقسام المختلفة ومراقب أمن.

- مراقب كاميرات.

مميزات الوظائف

وأعلنت الوزارة عن المميزات المتوافرة بهذه الوظائف، على النحو التالي:

- رواتب مجزية.

- حوافز التزام وانتظام.

- حوافز نصف سنوية بعد مرور سنة.

- تدريب مدفوع.

- 9 ساعات عمل.

- تأمين اجتماعي.

- تأمين طبي.

- يونى فورم.

- مواصلات من وإلى محل العمل بخطوط سير ثابتة.

- فرص للترقي والتدرج الوظيفى.

- إجازات سنوية.

- عطلات رسمية.

وتتضمن شروط التقديم والالتحاق بالوظائف، ما يلي:

- قبول جميع المؤهلات الدراسية ودون مؤهل لبعض الوظائف.

- تقديم موقف واضح من التجنيد.

- المقبولون من سكان المناطق القريبة من الطريق الدائري والأماكن المحيطة.

- قبول الطلبة والخريجين.

- لا يوجد سكن للمغتربين.

- العمل 6 أيام في الأسبوع.

- الإجازة يوم واحد أسبوعيا.

- التقديم: ش الـ 90 هايبر ماركت أوسكار بجانب جامعة المستقبل في التجمع الخامس.

- مواعيد المقابلات: من 9.30 صباحا حتى 3.30 عصرا، أيام السبت والاثنين والخميس من كل أسبوع.

- للتقديم: يرجى ملء الاستمارة والحضور مباشرة:

https://bit.ly/319NW8W أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي:

https://bit.ly/3FI9gSa

- للاستعلام والتواصل: 01016827774 واتس آب.