وزارة الشباب توفر وظائف في الصيدليات بـ6 محافظات.. والمقابلات غدا
كتب:
ماهر هنداوي
04:24 م | السبت 04 ديسمبر 2021
حضور قوي لوزارة الشباب والرياضة في ملتقيات توظيف الشباب
أعلنت الإدارة العامة للمشروعات بوزارة الشباب والرياضة، عن نجاحها في توفير العديد من فرص العمل للشباب من كافة المؤهلات الدراسية، وخريجي كليات الصيدلة والعلوم، بمجموعة صيدليات العزبي، في 6 محافظات وهي «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، والإسماعيلية، وكفر الشيخ»، وذلك خلال اليوم المفتوح للتوظيف، وتستعرض «الوطن» تفاصيل التقديم والالتحاق وشروط القبول في هذه الوظائف على النحو التالي:
الوظائف المطلوبة
1- صيدلي (بكالوريوس صيدلة – خبرة من 6 اشهر إلى 6 سنوات)
2- صيدلي كول سنتر (بكالوريوس صيدلة – خبرة من 6 اشهر إلى 6 سنوات)
3- خدمة عملاء (مؤهل متوسط على الأقل – خبرة في الأدوية أو التجميل)
4- مندوب توصيل (مؤهل متوسط على الأقل – امتلاك موتوسيكل– رخص سارية)
5- خدمات معاونة (مؤهل متوسط علي الأقل)
أماكن العمل
- صيدلي (القاهرة – الجيزة – الإسماعيلية – بورسعيد)
- صيدلي كول سنتر (مدينة نصر)
- خدمة عملاء (القاهرة – الجيزة)
- مندوب توصيل (القاهرة – الجيزة – بنها – كفر الشيخ)
- خدمات معاونة (القاهرة – الجيزة – بورسعيد – الإسماعيلية)
- تبدأ المقابلات الشخصية للالتحاق بالوظيفة في أحد فروع صيدليات العزبي، غدًا الأحد وبعد غد الإثنين الموافقين 5و6 ديسمبر الجاري من الساعة 10 صباحا إلى 3 عصرًا.
مرتبات تبدأ من 1550 جنيه وعمولات وتصل إلى 4500 جنيه
وتتضمن الشروط، التي يجب أن تتوافر في الراغب للحصول على الوظيفة التي توفرها وزارة الشباب للذكور والإناث ما يلي:
- صيدلي – صيدلي كول سنتر
- الحد الأقصى للسن 30 سنة (صيدلي – صيدلي كول سنتر)
- الحد الأقصى للسن 35 سنة (خدمة عملاء – مندوب توصيل – خدمات معاونة)
- تحديد موقف المتقدم من الخدمة العسكرية
الحقوق والراتب
- الرواتب صيدلي يبدأ من 4500 و يزيد حسب الخبرة
- صيدلي كول سنتر يبدأ من 4500 و يزيد حسب الخبرة
- خدمة عملاء يبدأ من 2500 و يزيد حسب الخبرة
- مندوب توصيل 1550 + 6ج على الطلب + 3ج على التحويل
- خدمات معاونة 2700
- عدد ساعات العمل 8 ساعات ونصف
- بدل مواصلات بفروع أكتوبر والتجمع لكل الوظائف عدا (صيدلي)
- عمولة و حوافز
- يوم إجازة في الأسبوع لكل الوظائف عدا (صيدلي كول سنتر يومين)
- إجازات سنوية ورسمية
- تأمين طبي خاص – تأمينات اجتماعية – تأمين على الحياة
- دورات تدريبية في اقوي مكتب علمي في مصر
- مميزات أخر
- للتقديم يرجى الحضور مباشرة على العنوان التالي: عنوان الإدارة: ج6 - تقسيم أسماء فهمى - خلف الرقابة الإدارية - شارع النزهة مدينة نصر وأقرب محطة مترو (كلية البنات) الخط الثالث.
-للتقديم يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي:
- للاستفسار:01123414040 – 01111952991 – 01146000358 أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال الرابط الآتي: