تفاصيل ومميزات وظائف وزارة الشباب والرياضة وكيفية التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عددا من الوظائف الشاغرة للخريجين والطلبة وجميع المؤهلات الدراسية، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات تفاصيل الوظائف الشاغرة المعلن عنها من جانب الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، عبر فيس بوك، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل وظائف أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر تفاصيل اليوم التوظيفي لشركة أمان للخدمات المالية إحدى شركات راية القابضة يوم السبت الموافق 25 من ديسمبر في الوظائف الآتية:

وظائف شركة أمان

والوظائفل المطلوبة في شركة أماكن كالتالي:

1- مسؤولو الخدمات المالية (خبرة في استلام و تسليم المبالغ النقدية).

2- مسؤولو شؤون قانونية (خبره سنة في المحاماة).

3- مبيعات الشركات والسيارات (خبرة في المبيعات).

4- مسؤولو ائتمان ومسؤولو استعلام.

5- محصلون عن طريق الهاتف.

6- محصلون ميداني.

مكان العمل: فروع الشركة المختلفة.

الشروط المشتركة لوظائف شركة أمان

تضع الشركة عددا من الشروط والتي جاء من أبرزها ما يلي:

تتطلب الشركة عددا من الوظائف للذكور والإناث.

حد أقصى للسن 35 سنة.

المميزات والحقوق للوظائف المطلوبة

المرتب على حسب الخبرة + العمولة

تمتد عدد ساعات العمل إلى 8 ساعات عمل يوميا.

تأمينات طبية واجتماعية، كما يوجد فرص للترقي، بالإضافة إلى بدلات انتقال.

ومن أجل التقديم على هذه الوظائف يرجى ملء الاستمارة التالية من خلال هذا الرابط.

مكان التقديم على العمل: جاليريا 40 – البرج الشمالي – الشيخ زايد – 6 اكتوبرالجيزة.

الميعاد: السبت القادم 25 ديسمبر من الساعة 10 ص إلى 3 عصرا.