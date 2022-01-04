كنت بفك عن نفسي من الكبت وسأقاضي من صوّر.. معلمة المنصورة تكشف الواقعة

تأثرت آية يوسف، مُعلمة لغة عربية بإحدى مدارس المنصورة، بسبب انتشار فيديو لها أثناء وصل رقص على مركب نيلية، إذ قالت «منه لله اللي صورني، خرب بيتي وجاب لي اكتئاب، وجاب لعيالي اكتئاب، كل ما حد من عيالي يشوف الفيديو يقولولي فيه إيه يا ماما، تسبب الفيديو في مشاكل لي وفي بيتي وأهلي وأسرتي، ليه حد أقدم على هذا الأمر»، وذلك خلال بث مباشر لها مع جريدة «الوطن» منذ قليل.

كنت بفك عن كبت ضغط العمل.. مكنتش أعرف إني بتصور

وعن رد فعل زوجها بعد انتشار الفيديو، ذكرت «يوسف»: «أكيد فيه مشكلة بيتي وبينه حصلت، بس الدنيا بتروق شوية شوية، بس هو أكيد هيدعمني، أنا غلطانة أني وثقت في الناس اللي معايا، مكنتش أعرف أني بتصور، لو كنت أعرف أن فيه حد بيصور أكيد كنت رفضت، الموضوع كان مع زملاء في حفلة نيلية، كان ترفيه وبنفك عن الكبت، أنا بأخذ 24 حصة في الأسبوع ومكبوتة جدًا، يعني هو حرام الواحد يفك عن نفسه شوية؟».

بتواجد مع زملائي في العمل أكتر من وجودي في المنزل

وتابعت: «بقول لأولياء الأمور اسألوا ولادكم أنا كنت بشرح لهم إزاي، وكنت بتعامل معاهم إزاي، ده حتى وأنا في الحفلة كان لبسي عادي جدا، ملبستش حاجة تعمل ضجة يعني، دي رحلة في وسط الناس ووسط أهلي، أنا بتواجد مع زملائي في العمل أكتر من وجودي مع أهلي في البيت، يعني بخرج الساعة 6 من بيتي وبروح على المدرسة عشان نفطر وبعدين كل واحد يروح حصصه وبعدين نتكلم شوية».

لن أوجه رسالة لمصور الفيديو.. هسيبه للقضاء

وعن رسالة لمصور الفيديو.. ردت مُعلمة لغة عربية بإحدى مدارس المنصورة: «عيب اللي عمل كده فيا، أنا هسيبه للقضاء هو اللي يحاكمه عشان هو شوه سمعتي وسمعه عيالي، هعمل فيه كتير، بس أعرفه بس، أنا مانعة تدخل أي حد معايا في الموضوع ده عشان الاكتئاب اللي عندي، أنا أصريت أطلع معاكم بس عشان أدافع عن نفسي رغم رفض جوزي، طلعت أقول محدش حولني للتحقيق، وأنا اللي ماضية على التنازل».