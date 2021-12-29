فيفي عبده تتألق في وصلة رقص على أنغام كاظم الساهر «فيديو»

نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو جديدا لها عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وهي ترقص بالجلباب الأسود على أنغام أغنية «سلامي» للفنان كاظم الساهر.

فيفي عبده تتألق على أغنية سلامي

وعلقت فيفي على الفيديو: «يا سلام على أغنية سلامي للقيصر كاظم الساهر، سلامي لشعب العراق اللي في العراق وخارج العراق، بحبكم».

تكريم فيفي عبده بمهرجان قشطة رقص

وكرمت الفنانة فيفي عبده مؤخرا، في مهرجان «قشطة رقص» بإيطاليا.

ونشرت عبده، فيديو، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قالت خلاله: «مهرجان قشطة رقص، فرحانة بالراقصات كلكم إني هشوفكوا في إيطاليا، دي أول سفرية ليا خارج مصر من وقت كورونا، أشوفكم قريبا بحبكم».

كما علقت فيفي على الفيديو: «مساء الفل أنا لسه واصلة إيطاليا للحضور والتكريم في مهرجان للرقص الشرقي هنا».