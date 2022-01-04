مايا دياب: نفسي أتجوز تاني وجمدت بويضاتي.. وأؤيد الزواج المختلط

حلت مايا دياب، ضيفة على برنامج «بصراحة مع» المذاع على فضائية MBC1، مساء الاثنين، حيث كشفت أنها لجأت لعملية تجميد البويضات، لكي تستطيع الإنجاب مرة أخرى، كما أكدت أنها مع فكرة الزواج المختلط بين مختلفي الديانة.

وقالت «دياب»، إنها تتمنى إنجاب أطفال مرة أخرى، وسألت ابنتها حول هذا الأمر فوافقت، مشددة على أنها تشجع السيدات على الخضوع لمثل هذه العمليات، معقبة: «محدش عارف الدنيا هيحصل فيها إيه، خصوصا إن هناك تأخر في سن الزواج، والسيدات حاليًا يعملن وتعتمد على أنفسهن، وتجميد البويضات يعطي فرصة لروح أخرى تعيش حتى بعد موتي وتحلل جسدي».

مايا دياب: مكنتش طفلة مطيعة

أما عن رأيها في مسألة الزواج، فقالت إنها لا تهتم بسن الفتاة عندما تتزوج، وقد تكون كبيرة أو صغيرة، ولكن المهم أن تكون الفتاة واعية، وتعرف جيدًا ما تفعل، وتتزوج بإرادتها، مضيفة: «أنا عن نفسي عايزة أتجوز تاني»، لافتة إلى أنها تؤيد فكرة الزواج المختلط بين المسلمين والمسيحيين، لأن المهم هو أخلاق الشخص وليس ديانته.

كما تحدثت مايا دياب عن طفولتها وأحلامها، موضحة: «في صغري كنت بكدب كتير على أهلي، وبعمل اللي أنا عايزاه، ومكنتش طفلة مطيعة، وكان حلمي أطلع على التلفزيون وأبقى مشهورة وخلاص.. مش عارفة كنت هعمل إيه بس كان نفسي أطلع على التلفزيون»، مشدد على أنها تحلم بتمثيل وتقديم شخصية الفنانة الكبيرة داليدا.

دياب: أهلي مكانوش بيدوني حرية

وتابعت: «أهلي مكانوش بيدوني الحرية في حياتي إني أعيش براحتي، وعشان كدة كنت بكدب عليهم، ودلوقتي مش بعمل كدة مع بنتي، بالعكس بديها الثقة وبسيبها براحتها».

مايا دياب: نحتاج جنسية تانية عشان نكمل حياتنا في لبنان

وبالنسبة للأحداث التي تعيشها لبنان، فقالت إن اللبنانيين يعيشون ظروفًا صعبة، ويحتاجون «جنسية تانية عشان يكملوا حياتهم»، مشددة على أنها تحب بلدها وتفتخر بها، ولن تتركها.