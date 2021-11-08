مايا دياب تكشف لـ«الوطن» تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بتسمم حاد

كشفت النجمة اللبنانية مايا دياب عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بحالة تسمم حاد استدعت نقلها إلى أحد مستشفيات لبنان لتلقي العلاج، وذلك بعد أن أثارت الصورة المتداولة لها وهي على سرير المرض قلق محبيها في بيروت والوطن العربي.

وقالت «مايا» في تصريح خاص لـ «الوطن» إن حالتها تتحسن بشكل نسبي يوماً بعد الآخر، وتوجهت بالشكر لكل من سأل عنها في هذه الأزمة الصحية.

مايا دياب تنشر فيديو لها من داخل سرير المرض

وكانت مايا دياب نشرت فيديو لها أثناء وجودها داخل المستشفى عبر خاصية «ستوري» بتطبيق «إنستجرام»، حيث بدت في حالة صحية صعبة للغاية، ولكنها حرصت على طمأنة جمهورها وقتها عبر «الوطن»، وأكدت إنها تأمل في تحسن حالتها خلال الساعات المقبلة.

وفي سياق مختلف، حرصت مايا دياب علي المشاركة في أحد المهرجانات السينمائية التي أقيمت بمصر خلال الآونة الأخيرة، حيث حضرت حفل الافتتاح قبل أن تغادر القاهرة وتعود إلي بيروت في ثاني أيام المهرجان، لارتباطها بعدد من المواعيد المهمة هناك، ولحرصها علي مؤازرة بلدها لبنان في الظرف السياسي الصعب التي تعيشه حالياً.

«حطالي روج» آخر أغنيات مايا دياب

وكانت آخر أعمال مايا دياب تقديمها لأغنية مصورة بطريقة «الفيديو كليب» مع المطرب محمود الليثي تحت عنوان «حطالي روج»، وهي من كلمات ملاك عادل، ألحان محمود الليثي، توزيع إسلام شيبسي، وإنتاج حمدي بدر المالك لشركة «Craft Media».

وتستعد مايا دياب لإحياء حفل غنائي في تركيا للجاليات العربية يوم 27 نوفمبر الجاري، حيث من المقرر أن تقدم باقة من أغنياتها، ومنها «حطالي روج، الكعب العالي» وغيرهما من الأغنيات التي طرحتها منذ بداية مسيرتها الفنية.