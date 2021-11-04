أول تعليق من مايا دياب بعد إصابتها بتسمم حاد.. مازالت في المستشفى

أصيبت النجمة اللبنانية مايا دياب بحالة تسمم حاد، اليوم الخميس، استلزمت نقلها إلى أحد مستشفيات بيروت لتلقي العلاج، وفقا لمقطع مصور نشرته قناة One Tv Lebanon.

وقالت مايا في تصريحات خاصة لـ «الوطن» في أول تصريح لها، عن حالتها الصحية: «إن شاء الله بكون أحسن خلال الساعات الجاية»، مضيفة أنها ما زالت محتجزة داخل أحد المستشفيات، ولم يتحدد بعد موعدا للمغادرة.

قناة لبنانية تنشر مقطعاً لمايا دياب داخل المستشفي

ونشر الحساب الرسمي للقناة اللبنانية مقطعا مصورا لـ مايا دياب وهي نائمة علي السرير داخل أحد المستشفيات، مرفقا بتعليق «مايا دياب تتعرض لتسمم حاد».

وجاء تعرض مايا دياب لهذه الوعكة الصحية بعد ساعات من خضوعها لجلسة تصوير في أحد الشوارع، إذ كشفت عنها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وحازت إطلالتها على إعجاب متابعيها عبر صفحاتها بـ «فيسبوك» و«انستجرام».

مايا دياب تعلن قبولها تحدي «عياش الطفولة»

وفي سياق مختلف، أعلنت مايا دياب قبولها تحدي «عياش الطفولة» ضمن مبادرة «تحدي التعلم» التي أطلقها الفنان اللبناني رامي عياش بهدف تخفيف أعباء المصاريف الدراسية على الأسر اللبنانية، إذ توجهت مايا بالشكر إلى عياش لاختيارها للمشاركة في هذا التحدي، وبدورها نقلته إلي بولا يعقوبيان، النائبة السابقة في البرلمان اللبناني، والدكتورة ندي سويدان، الدكتور رائد لطوف، والدكتور نيكولا كيومجي.

ورد رامي عياش على استجابة مايا دياب للتحدي عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» قائلاً: «باسمنا وباسم التلميذ اللي راح توصلك شهادة تسجيله من المدرسة مباشرة، بنشكرك من القلب يا مايا، وشكرا سلفا للأحباب السيدة بولا يعقوبيان صاحبة المبادرات الكبيرة والدكتورة ندي والدكتور رائد صديق والدكتور كيومجي».