ابن وحيد حامد: جماعات إرهابية كثيرة كانت تريد قتل والدي بسبب أعماله

يعقد قصر السينما حاليا ندوة بعنوان «فيلسوف السينما»؛ وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للكاتب الراحل وحيد حامد بحضور تامر عبد المنعم، والمخرج مروان حامد، والناقد طارق الشناوي.

رسائل وحيد حامد في أعماله

قال الناقد طارق الشناوي خلال ندوة وحيد حامد، إن أعماله كانت من رسالته التي يريد توصيلها إلى الجمهور، ولا يتحكم فيها أحد، حتى لو كانت تثير الكثير من المشاكل، موضحا أن وحيد حامد قرر عمل جزء ثان من فيلم «طيور الظلام» بعد صدور حكم عليه بالحبس لمدة عام؛ ولكنه قرر أن يتحدى الجميع، حتى وقع الحكم.

وأضاف «الشناوي» خلال الندوة: «أن الراحل كان يشعر بأنه عليه مسئولية حول الكتاب الراحلين، فكان كل فترة يتصل بي ويقولي خد الظرف دا واعطه لأسرة فلان».

وأكد المخرج مروان حامد الذي حضر الندوة لإحياء ذكرى والده على حديث طارق الشناوي حول مساعدة أبيه لعدد كبير من أسرة الراحلين قائلا: «بعد موته كل فترة نكتشف حاجات جميلة كان يفعلها أبي».

كفاح وحيد حامد

وأضاف «مروان»، أن مشوار وحيد حامد الفني كان وراء قصة كفاح كبيرة، وكان يعاني كثيرا من المشاكل بسبب كتابته الجريئة التي كان منها أحكام تصدر بسبب أعماله، وجماعات إرهابية كثيرة كانت تريد قتله بسبب كتاباته، وكانت الأعمال لها ثمن صحي، حيث إنه كان يعاني من مرضه في القلب ولكنه كان يتحمل على نفسه.

ومن المقرر عرض فيلم عمارة يعقوبان عقب الندوة، حيث تعاون فيه الأب برفقة الابن، فكان من إخراج مروان حامد، ومن تأليف وحيد حامد، وبطولة عادل إمام، إسعاد يونس، نور الشريف، سمية الخشاب، هند صبري، خالد الصاوي.