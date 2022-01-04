نجل وحيد حامد: مواجهة والدي للإرهاب بدأت في مسلسل «العائلة»

قال المخرج مروان حامد، نجل المؤلف والسيناريست الراحل وحيد حامد، إن بداية إدراكه بأن والده يعمل في السينما، بعدما شاهد 3 أعمال من تأليفه، وهي «غريب في بيتي» و«الغول» ومسلسل «أحلام الفتى الطائر»، كما أن بداية حبه للسينما كانت بسبب هذه الأعمال لوالده.

والده يقرأ له القصص في الطفولة

وأضاف «حامد» خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أمس الاثنين، «والدي ووالدتي كانوا سبب في حبي للفن، وشاهدت كما كبيرا جدا من الأفلام والكتب الخاصة بالمسرح والدراما»، لافتا إلى أن والدته كانت تقرأ له القصص عندما كان صغيرا، كما أن والده كان يقرأ له بعض القصص.

بداية المواجهة مع الإرهاب

وتابع: «لا يوجد عمل واحد من الأعمال التي يقوم بها، إلا وكان له ثمن، وكان هناك تهديدات بالقتل، وكنا نخشى كأسرة بعد أعماله المتعلقة بالإرهاب»، موضحًا «أرى أثر والدي كل يوم على الناس سواء من ناس لا أعرفها أو أصدقائه، والدي كان يحب تكرار تجاربه مع المخرجين الذين يرتاح معهم»، موضحًا أن مواجهات والده مع الإرهاب بدأت مع مسلسل «العائلة»، وكان لديه قناعة وحلم يسعى وراءه ولم يخشَ التهديدات لأنه كان على حق، «ابتدا يكون حراسة على والدي بسبب التهديدات التي تلقاها بعد مسلسل العائلة».

وحيد حامد يكتب في الأماكن العامة

وأشار إلى أن وحيد حامد يحب أن يكتب أعماله خلال جلوسه في الأماكن العامة، «كتابته دائما ما تكون مرتبطة بالناس، والشخوص اللي هو بيشوفهم، بيكتب طبعا بردو في البيت أحيانا كتيرة، لكنه كان يفضل الكتابة في مكان عام».

وأفاد بأنه عندما قرر الدخول في عالم السينما تركه والده بأن يأخذ مطلق الحرية في هذا، «مكنش بيشجع ولا كان بيرفض، كان سايبلي مطلق الحرية، ودي حاجة خلاني أشوف الصناعة عاملة إزاي، ومن هنا بدأت علاقتي بالمخرج الكبير شريف عرفة واتدرك بس والدي كان بيتابعني من بعيد».