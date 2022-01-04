آخرهن مايا دياب.. فنانات عربيات يوافقن على تجميد البويضات

كشفت الفنانة مايا دياب، أنها تتمنى الزواج وإنجاب أطفال مرة أخرى، كما أعلنت عن أنها لجأت إلى عملية تجميد البويضات.

جاء ذلك في لقاء لـ مايا دياب مع برنامج «بصراحة مع» المذاع على فضائية MBC1، مساء الاثنين، وبذلك تنضم إلى قائمة الفنانات العربيات اللاتي أيدن أو أعلن خضوعهن لعمليات تجميد البويضات ليتمكن من الإنجاب فيما بعد.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أهم الفنانات العربيات اللاتي أعلن عن موقفهن من قضية تجميد البويضات.

مايا دياب تعلن تجميد بويضاتها

قالت «دياب»، في لقائها التليفزيوني إن «محدش عارف الدنيا هيحصل فيها إيه، خصوصا إن هناك تأخر في سن الزواج، والسيدات حاليًا يعملن ويعتمدن على أنفسهن، وتجميد البويضات يعطي فرصة لروح أخرى تعيش حتى بعد موتي وتحلل جسدي»، مشددة على أنها تتمنى إنجاب أطفال مرة أخرى، وسألت ابنتها حول هذا الأمر فوافقت، وشجعت «مايا» السيدات على الخضوع لمثل هذه العمليات.

أروى جودة لا تمانع

كانت الفنانة أروى جودة أعلنت موافقتها على هذه العملية، وأنها فكرت فيها في وقت سابق، مشددة على أنه من الوارد أن الشخص الذي سترتبط به ألا يرغب في إنجاب أطفال، موضحة في لقاء خاص مع برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي: «لو ربنا عايزني أخلف، هيخليني أخلف قبل الميعاد اللي فكرت فيه، ولو ربنا رايد كان هيحصل».

أمينة خليل تؤيد الفكرة

من جانبها، كشفت الفنانة أمينة خليل، أنها لا تمانع في مسألة تجميد البويضات، إذ ردت على سؤال «هو أنتي ممكن تجمدي بويضاتك؟»، الذي وجهته إليها الإعلامية لميس الحديدي، مشيرة إلى إدراكها لحجم الجدل المثار حول الفكرة: «أنا متفهمة ممكن يبقى في ناس مش فاهمة الفكرة، لكن العلم وصلنا إن احنا نعمل حاجة زي دي يبقى ليه لا».

سوزان نجم الدين تشيد بالفنانات اللاتي خضعن للعملية

كما أشادت الفنانة سوزان نجم الدين بالفنانات اللاتي أقبلن على تجميد البويضات، وقالت إن هناك الكثير من الأسباب الطبية والعلمية التي تدفع الفتاة لهذا الأمر، وهو ما أيدته أيضا الإعلامية اللبنانية سازديل، التي أكدت أن هناك الكثير من الأسباب التي تدفع الفتيات للخضوع لهذه العملية.