وادي الشيح بأسيوط.. أكبر سد حماية من السيول بالشرق الأوسط وتكلفته 18 مليون جنيه

تضم محافظة أسيوط، 31 سد إعاقة، أبرزها سد وادي الشيح، الذي يعد من أكبر مشاريع الحماية من أخطار السيول على مستوى مصر والشرق الأوسط بتكلفة بلغت 18 مليون جنيه.

رمضان كمال وكيل وزارة الري بأسيوط، قال إنَّ إنشاء هذه السدود يسهم بشكل كبير في التحرك السريع لاحتواء أي سيول مستقبلية قد تحدث بالمحافظة والاستفادة القصوى من المياه بتجميعها وتصريفها عبر المخرات الصناعية إلى نهر النيل لما تمثله من مخزون مائي هائل.

وأشار وكيل وزارة الري، إلى أهمية مشروعات سدود الحماية، من بينها سد وادي الشيح، الذي يعد من أكبر مشاريع الحماية من أخطار السيول على مستوى مصر والشرق الأوسط بتكلفة بلغت 18 مليون جنيه.

ويستوعب السد نحو 5 ملايين م3 من المياه في حالة امتلاء البحيرة التي تقع أمامه التي تستوعب نصف مليون م3 من المياه، ويمنع مياه السيول عن 3 قري هي «العتمانية، النواورة، الهمامية»، ويساعد على الاستفادة من كميات المياه كاحتياطي استراتيجي.

31 سد إعاقة في أسيوط لمواجهة السيول

وأوضح المهندس محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، أنَّ السد يقع على عمق 25كيلومترًا في عمق الجبل بخور وادى الشيح، مشيرًا إلى أنَّه يعد أكبر سد إعاقة على مستوى الشرق الأوسط حيث يبلغ طوله 1600 متر وعرق قاعدته 60 مترًا وعرض القمة 20 مترًا وارتفاع رأسي يزيد على 10 أمتار ويسبقه 3 سدود أخرى بالمركز.

الطقس السيئ يضرب أسيوط.. والمحافظة تعلن الطوارئ

وضربت محافظة أسيوط مع بداية الأسبوع الجاري، موجة من الطقس السيئ صاحبها سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، وكثفت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها المحلية تحت إشراف من قيادات المحافظة، على مدار اليوم، لنشر سيارات شفط المياه بالشوارع والميادين لمنع أي تجمعات للمياه، ورفع أي آثار ناتجة عن سقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة، وذلك بالتنسيق مع وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع استمرارية جاهزية كل القطاعات لمواجهة أي تقلبات جوية في الطقس ومواجهة تداعياتها مع استمرار انعقاد غرفة الأزمات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة.