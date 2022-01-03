«تعليم أسيوط» تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتظام الدراسة في ظل الطقس السيئ

أكد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إعداد غرفة عمليات لمتابعة انتظام الدراسة بالمدارس، لتلقي أي شكاوى خلال موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، للعمل على حلها فورا، مع قرب امتحانات الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى 2021/2022، لصفوف النقل بمراحل التعليم الثلاث، والشهادة الإعدادية بنوعيها العامة والمهنية.

وأوضح وكيل الوزارة أن غرفة العمليات منعقدة بصورة مستمرة، منذ السبت الماضي، طوال فترة الامتحانات، بمشاركة محمد النمر، مدير عام التعليم الفني، ومديرو المراحل التعليمية، وغرفتي الأمن والأزمات.

«تعليم أسيوط» تنهي استعداداتها للامتحانات

وأنهت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، استعداداتها لامتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية، في ظل استعدادات خاصة وفرتها المديرية لهذا الشأن.

وقال «دسوقي» إنه جرى الانتهاء من الاستعدادات كافة التي توفر للطلاب والملاحظين والمراقبين كل سبل الراحة داخل اللجان.

من جانب آخر، تشهد محافظة أسيوط منذ أمس الأول، موجة من الطقس السيئ، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق.

تعطيل الدراسة بسبب الطقس السيئ

وقرر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تعطيل الدراسة أمس الأحد، بجميع مدارس التربية والتعليم «طلاب ومعلمين»، بسبب موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة ومختلف محافظات الجمهورية، في ظل تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس في الفترة من الأربعاء 29 ديسمبر 2021، وحتى الاثنين 3 يناير 2022، وهطول الأمطار على بعض المناطق.