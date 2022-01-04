مصرع عجوز صدمها ميكروباص بطريق أسيوط- البدارى

لقت عجوز مصرعها بعد أن صدمتها سيارة ميكروباص بطريق أسيوط- البدارى، عند مدخل قرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط، وجارٍ التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ساحل سليم المركزى تحت تصرف النيابة.

إخطار أمني بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالى بوقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بسيدة على طريق أسيوط- البدارى السريع عند مدخل قرية المطمر دائرة المرز ووفاتها في الحال.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع السيدة «نجاة أبوخطوة»، 57 عاما، بعد أن صدمتها سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم (8326 ي ص ج) بقيادة «محمد عصام شحاته راتب»، ما أدى الى وفاتها على الفور.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ساحل سليم تحت تصرف النيابة وتم التحفظ على السائق والسيارة بمركز شرطة ساحل سليم.

جرى تحرير المحضر اللازم وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تعدد الحوادث بسبب الطقس السيئ

وشهدت محافظة أسيوط منذ يوم السبت الماضي، عددا من الوفيات نتيجة لموجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد منها وفيات بسبب حوادث طرق أو نتيجة لصعق كهرباء ومن بين هذه الحوادث مصرع طفلين صعقا بالكهرباء أثناء اللهو أمام منزليهما، حيث توفي الطفل «باسم عبد الله» 11 عاما، مقيم بعزبة عمران التابعة لقرية الحواتكة بمركز منفلوط، إثر إصابته بصعق كهربائي أثناء تواجده أمام منزله، وتوفي الطفل محمد عبدالجواد، بقرية عواجه التابعة لمركز صدفا صعقا بالكهرباء في عمود كهربائي.

وجرى التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى المركزي لكل منهما تحت تصرف النيابة.