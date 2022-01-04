إغلاق طريق أسيوط الغربي بسبب الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق أسيوط الغربي، والتنسيق مع مديريات أمن الجيزة والفيوم وبني سويف، والمنيا، بسبب الشبورة المائية، وأهابت بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، في أثناء القيادة على الطرق السريعة.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرت توقعاتها بشأن الطقس، محذرة من الشبورة الكثيفة الي بدأت اليوم، وقد تستمر لعدة أيام، موضحة أن الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق، التي تصل حدد الضباب، أما حالة الطقس فمن المقرر أن يكون مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، خلال فترة النهار.

وعن طقس ساعات الليل، أشارت إلى أنه سيكون شديد البرودة ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، كما تنتشر الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تصل الشبورة إلى حد الضباب.

درجات الحرارة المتوقعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، فهي على النحو التالي: القاهرة 18 10

الإسكندرية 18 12

وادي النطرون 18 11

طنطا 18 11

شبين الكوم 18 10

دمنهور 18 10

بلطيم 19 10

مطروح 18 13

السلوم 18 10

سيوة 17 09

بورسعيد 18 12

دمياط 19 11

الزقازيق 19 11

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 19 11

السويس 18 11

العريش 18 11

رفح 18 10

رأس سدر 19 12

نخل 17 10

نويبع 18 12

طابا 17 09

كاترين 10 02

الطور 19 13

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 14

مرسى علم 22 14

الفيوم 18 07

بني سويف 18 07

المنيا 18 07

أسيوط 18 08

سوهاج 19 09

قنا 20 10

الأقصر 21 10

أسوان 23 11

إدفو 22 11

أبو سمبل 22 10

الوادي الجديد 19 07

شلاتين 25 15

أبو رماد 24 15

حلايب 22 15

رأس حدربة 21 14.