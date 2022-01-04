شرم الشيخ جاهزة لاستضافة منتدى شباب العالم.. ورفع كفاءة المطار

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ استعدت لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم، المقرر عقده في العاشر من الشهر الجاري، لمدة 3 أيام، بمشاركة أكثر من 2000 شاب وفتاة على مستوى العالم.

وأشار «فودة» في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أنه جرى مراجعة خطة تأمين من الناحيتين الطبية والأمنية، وحددت فنادق الإقامة للمشتركين، ووضع نقاط أمنية بجوارها، بالإضافة إلى تأمين قاعة المؤتمرات والمناطق المحيطة.

ولفت المحافظ إلى أنه أزيلت كل آثار الأمطار والسيول، التي تعرضت لها المدينة، السبت الماضي.

رفع مستوى الأداء بمطار شرم الشيخ الدولي

وأكد اللواء خالد فودة، أنه جرى التأكيد على رفع كفاءة مطار شرم الشيخ الدولي، وزيادة أعداد العاملين في كل القطاعات، لسرعة إنهاء إجراءات الوفود التي سوف تصل من بعد غد الخميس، مشددا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونوه محافظ جنوب سيناء، إلى أن سلطات الحجر الصحي بالمطار تفحص كل الركاب القادمين إلى شرم الشيخ، وأي حالة يشتبه فيها، تخضع لمسحة في الحال، للتأكد من عدم إصابتها بكورونا أو المتحور الجديد.

وشدد «فودة» على أن مطار شرم الشيخ الدولي أحد أهم المطارات في العالم، ويطبق الإجراءات الاحترازية المتفق عليها عالميا، بجانب النظام الأمني.

20 سيارة إسعاف لتأمين المنتدى

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه جرى الانتهاء من استعدادات وزارة الصحة لتأمين منتدى الشباب، مشيرا إلى أنه جرى توزيع النقاط الطبية داخل وخارج قاعة المؤتمرات.

ولفت إلى أنه جرى الدفع بنحو 20 سيارة إسعاف لتأمين المنتدى، ووضعت 3 سيارات مجهزة داخل قاعة المؤتمرات، كما جهزت 2 مستشفى طوارئ للتدخل السريع بها أيضا.

عروض فنية فلكلورية وتراثية على هامش منتدى شباب العالم

وأكد اللواء خالد فودة، إقامة عروض فنية فلكلورية وتراثية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، على هامش منتدى شباب العالم، الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري.