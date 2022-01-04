وزير الري يبحث سبل دعم السنغال في تنظيم المنتدى العالمي التاسع للمياه

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع قيادات الوزارة، لمتابعة موقف الدعم الذي تُقدمه الوزارة لدولة السنغال في الإعداد لتنظيم المنتدى العالمي التاسع للمياه، والمزمع عقده في العاصمة السنغالية «داكار»، خلال مارس المقبل.

تنظيم المنتدى

واستعرض الدكتور عبد العاطي جهود مجموعة العمل المشكلة من البلدين للإعداد لتنظيم المنتدى، ومناقشة وتقييم خطة العمل والأنشطة التي سيتم تنفيذها، فضلًا عن المشاركة المرتقبة للوزارة والمركز القومي لبحوث المياه في فعاليات المؤتمر، لعرض التجارب المصرية الناجحة في مواجهة التحديات المائية والإدارة المتكاملة للموارد المائية، والخبرات المصرية في مجال معالجة المياه وإعادة إستخدامها، بالإضافة لمشاركة مركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة في المعرض المقام على هامش المنتدى.

وزارة الري شريك استراتيجى للمنتدى

وقال «عبد العاطي»، إنّ وزارة الموارد المائية شريك استراتيجي للمنتدى العالمي للمياه، ومن المقرر تنفيذ أنشطة مشتركة بين البلدين خلال المنتدى التاسع، مع التركيز على ملف المياه والتغيرات المناخية خلال فعاليات المنتدى، والسعى لإبراز القضايا الإفريقية وتسليط الضوء علي تحديات القارة وخلق حلول مستدامة، وإمكانية تنفيذ مسار مشترك يبدأ من المنتدى العالمي التاسع للمياه ويستمر حتى مؤتمر المناخ القادم المزمع عقده في مصر خلال نوفمبر المقبل (COP27).

ولفت إلى استكمال حوار السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمناطق التي تعاني من الندرة المائية، والذي بدأ في أسبوع القاهرة الرابع للمياه، تمهيداً لرفع توصياته لمؤتمر المراجعة في نيويورك عام 2023 ، بما يضمن توصيل رسائل الدول الأفريقية إلى العالم.

تحقيق أهداف التنمية

وأشار إلى حرص الوزارة على نجاح المنتدى ورفع درجة المشاركة بفعالياته من مختلف الدول، مشددا على أهمية ما تمثله اللقاءات الدولية من أهمية كبرى في تحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف دول العالم، وتبادل الرؤى والأفكار في مجال المياه، الأمر الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في العديد من دول العالم.

وأضاف أن مصر استجابت لطلب السنغال بدعم مصر لها في تنظيم المنتدى، وخلال فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه في أكتوبر الماضي، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسنغال في مجال المياه، بهدف تحقيق التعاون بين الجانبين في الإعداد للفعاليات المائية التي يستضيفها الطرفان مثل المنتدى العالمي التاسع للمياه وأسابيع المياه في القاهرة، والتعاون المتبادل من أجل تنفيذ المشروعات تحت مظلة «مبادرة داكار2022»، وتحفيز التبادل المشترك بين المنظمات العامة ومنظمات القطاع الخاص في قطاع المياه وتبادل الخبراء والمتدربين من كلا البلدين في كافة مجالات إدارة الموارد المائية وخصوصا في المجالات التكنولوجية التي تتعلق بنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والتنبؤ بالفيضان.