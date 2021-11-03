«الرى»: إزالة 13500 حالة تعدٍّ على النيل والمجارى المائية

قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكل أشكال التعديات والمخالفات على المجارى المائية وأملاك الرى بكل الإدارات على مستوى الجمهورية، وإزالتها.

وأكد الوزير فى بيان، أمس، أن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكل أشكال التعديات لردع كل من تسوّل له نفسه التعدى على نهر النيل، وبما يؤدى لتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى «نيل بلا تعديات»، وأن أجهزة الوزارة تواصل إزالة كل التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والترع والمصارف وأملاك الرى فى إطار حملات موسعة لإزالة كل التعديات فى غضون 6 أشهر.

موضحاً أنه تم حتى تاريخه إزالة نحو ١٣٥٠٠ حالة بمساحة ٢٫٦٠ مليون متر مربع تقريباً، كما بلغ إجمالى التعديات التى تمت إزالتها على نهر النيل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل أكثر من ٦٩ ألف حالة إزالة.

وأشار إلى أن الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، لتحقيق تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه على المزارعين، وحسم مشكلات نقص المياه بنهايات الترع، وتحسين نوعية المياه بالترع التى تم تأهيلها، حيث يستهدف المشروع القومى لتأهيل الترع تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٢٠ ألف كيلومتر.

«عبدالعاطى»: الانتهاء من تبطين ٣٠٨٦ كيلومتراً من الترع.. وهدفنا تحسين إدارة وتوزيع المياه على المزارعين

ويشمل المشروع ترعاً بأطوال ٩٦٠٣ كيلومترات حتى تاريخه، وأنه تم الانتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٣٠٨٦ كيلومتراً، وجارٍ العمل فى أطوال تصل إلى ٤٥٩٣ كيلومتراً، وجارٍ اتخاذ إجراءات الطرح والترسية لترع بأطوال ١٩٢٤ كيلومتراً، كما تم حتى تاريخه طرح ١٥ عقداً لتأهيل المساقى بمحافظات «القليوبية والدقهلية والمنوفية والإسكندرية والفيوم وأسيوط»، بإجمالى ٥٥٧ مسقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتراً، وتم الانتهاء من تأهيل مساقٍ بأطوال ٢٧ كيلومتراً، ويجرى العمل فى باقى الأطوال.