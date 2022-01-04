«الملا» يبحث مع سفير إيطاليا التعاون بين البلدين في البترول والغاز

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، السفير الإيطالي الجديد بالقاهرة ميكيللي كواروني، وخلال اللقاء جرى استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين في قطاع البترول والغاز، من خلال الشركات الإيطالية العاملة في مصر.

وأكد المهندس طارق الملا، أن الشركات الإيطالية، وفي مقدمتها شركة «إيني»، تعد شريكاً رئيسياً لقطاع البترول، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الشركة الايطالية الكبرى في صناعة البترول والغاز، وأن استثماراتها قد توسعت في مصر بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى حرصها على تنويع استثماراتها في مجالات متعددة.

بحث موقف مشروعات شركة «إيني» الإيطالية في مصر

وبحث الوزير مع السفير الإيطالي الموقف الحالي لمشروعات شركة «إيني» الإيطالية، في مصر، في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز بمناطق البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية، خاصة بعد فوز «إيني» بالمزايدة العالمية الأخيرة للبحث، إلى جانب التعاون في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال من خلال مجمع دمياط -أحد مقومات تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز- الذي نجحت جهود قطاع البترول في استئناف العمل به بعد توقف 8 سنوات.

وأشار «الملا» إلى النموذج الناجح للتعاون المشترك في مشروعات استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بالاستفادة من الخبرات الإيطالية الكبيرة في هذا المجال الذي تمثله شركة «غازتك» المشتركة بين قطاع البترول المصري و«إيني»، بما يعد إضافة نوعية مهمة لهذا النشاط في مصر.

«كواروني»: التعاون في قطاع الطاقة ركيزة لجذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية إلى مصر

وخلال اللقاء، جرى استعراض أنشطة الشركات الإيطالية الأخرى في مصر، من خلال التعاون في تصميم وتنفيذ وتمويل المشروعات الجديدة لتطوير وتوسعة مصافي تكرير البترول بالاشتراك مع شركة «تكنيب» وهيئة ضمان الصادرات الإيطالية «ساتشي».

ومن جانبه، أكد السفير الإيطالي اعتزازه بعمل الشركات الإيطالية في مصر، وأن التعاون في قطاع الطاقة شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وأن هذا التعاون يمثل ركيزة لجذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية إلى مصر التي تهدف إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة في المنطقة.