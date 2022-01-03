تفاصيل أول مزايدة رقمية طرحتها مصر للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، عن نتائج المزايدة الخاصة بالتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، التي تم طرحها لأول مرة بشكل رقمي، بداية العام الماضي 2021، بمناطق في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس.

وأضافت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنّه تم ترسية 8 مناطق خاصة بالمزايدة على 7 شركات عالمية كبرى من أكبر الشركات العالمية الأكثر شهرة، وهي شركات «إينى وبى بى وأبكس انترناشيونال وانرجين إيجيبت وإينا نافتا وسيبترول، ويونايتد إنرجي».

وطرحت وزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المزايدة في فبراير الماضي 2021 من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، (Egypt Upstream Gateway EUG).

البوابة وفرت وصول افتراضي لمعلومات المناطق

ووفرت بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج وصول افتراضي لكل المعلومات الأساسية عن القطاعات المطروحة بالمزايدة والتي يحتاجها المستثمر والشركات الأجنبية لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالقطاعات التي تم طرحها من خلال إحداثيات المناطق وحزم البيانات والمعلومات الفنية لكل منطقة، وإجراءات وشروط وبنود المشاركة في المزايدة ونموذج الاتفاقية وغيرها.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في تصريحات سابقة، إنّ قطاع البترول والغاز نفذ العديد من مشروعات المسح السيزمي الإقليمى الرامية لتوفير بيانات دقيقة عن المناطق البترولية الواعدة.

وأضاف أنّ مشروعات المسح السيزمي تستهدف المساهمة في جذب الشركات العالمية للاستثمار بهذه المناطق، والبدء في إنشاء مركز معلومات رقمي متكامل، في إطار البرنامج الأول الخاص بجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.