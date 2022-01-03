إعلان نتائج المزايدة العالمية للبحث عن البترول والغاز.. ترسية 8 مناطق على 7 شركات

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، نتائج المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، والتي سبق وأعلنت عنها الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

ترسية 8 مناطق على 7 شركات

وبحسب بيان، جرى ترسية 8 مناطق «منطقتين بالبحر المتوسط، و4 مناطق بالصحراء الغربية، ومنطقتين بخليج السويس»، على شركات إيني وبي بي وأبكس إنترناشيونال وإنرجين إيجيبت وإينا نافتا وسيبترول وشركة يونايتد إنرجي، بإجمالي مساحات تقدر بنحو 12.3 ألف كم 2، بحد أدنى للاستثمارات في فترات البحث تقدر بنحو 250 مليون دولار، وذلك لحفر 33 بئرا كحد أدنى، إضافة إلى 23.7 مليون دولار منح توقيع.

نتائج إيجابية للمزايدة

وأشار المهندس طارق الملا إلى أنّه في ظل الظروف العالمية الراهنة والمرتبطة بجائحة كورونا، حققت تلك المزايدة نتائج إيجابية تسفر عن ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وساهمت بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج في التيسير على الشركات العالمية في الاطلاع على البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية لكل المناطق، ممثلة في نحو 42 مسحا سيزميا ثلاثي الأبعاد، ونحو 2894 مسح سيزمي ثنائى الأبعاد، ونحو 118 بئرا.